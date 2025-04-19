HP tiene el portátil más práctico: se convierte en Tablet y ahora cuesta menos de 400 euros en Amazon

Un portátil convertible puede ser la solución ideal para quienes buscan practicidad sin renunciar a la comodidad. El HP Chromebook x360 combina ligereza, pantalla táctil y rendimiento suficiente para el día a día.

Para quienes priorizan la movilidad, la rapidez y la facilidad de uso, los Chromebooks son una alternativa a tener muy en cuenta. Estos portátiles, centrados en el ecosistema de Google, han ganado terreno entre estudiantes, trabajadores móviles y usuarios que no necesitan complicarse con sistemas demasiado pesados.

Su sistema operativo, ChromeOS, destaca por su ligereza y su integración con las apps en la nube, lo que los convierte en aliados sencillos y eficaces para tareas del día a día. Y en especial, los modelos convertibles (aquellos que pueden usarse como tablet gracias a una bisagra de 360 grados) han ganado popularidad. Su punto fuerte es precisamente esa doble funcionalidad: puedes usarlo como portátil tradicional o como pantalla táctil cuando no necesitas el teclado.

Es una opción muy práctica si te mueves entre varias formas de trabajar o si simplemente buscas comodidad. Y así es el HP Chromebook x360, un modelo convertible que sirve tanto como portátil como tablet, y que cuesta menos de 400 euros en Amazon gracias a una oferta.

Un Chromebook versátil con pantalla táctil



Este Chromebook convertible te da potencia y autonomía para tus tareas básicas del día a día. HP

El HP Chromebook x360 es uno de esos dispositivos que han sabido encontrar un equilibrio entre practicidad, diseño y precio. Lo primero que llama la atención es su capacidad de adaptarse a distintos usos: su bisagra giratoria permite transformar el portátil en una tablet, ideal para ver contenido multimedia, leer documentos o trabajar de forma más cómoda con la pantalla táctil.

Gracias a su procesador Intel N100 y su almacenamiento UFS, este Chromebook arranca rápido y responde con soltura a tareas básicas como navegar por internet, consultar el correo, editar documentos o reproducir vídeos. No está pensado para tareas exigentes como la edición de vídeo o el uso de programas muy pesados, pero para el día a día cumple de sobra.

La pantalla táctil Full HD de 14 pulgadas, con tecnología IPS, ofrece buena nitidez y colores vivos desde distintos ángulos. Si sueles trabajar en espacios iluminados, el brillo de 250 nits ayuda a mantener la visibilidad. Además, su diseño compacto lo hace fácil de transportar, y el sistema operativo ChromeOS permite acceder rápidamente a herramientas de Google como Docs, Drive o Gmail sin complicaciones.

Perfecto para tareas diarias



El HP Chromebook x360 se presenta como una alternativa muy práctica para quienes buscan un dispositivo para uso cotidiano sin necesidad de grandes especificaciones técnicas. Estudiantes, trabajadores que gestionan documentos en la nube, o usuarios que solo necesitan un equipo para navegar, ver vídeos o responder correos encontrarán en él una opción fiable.

Otro punto interesante es la autonomía y la ligereza, dos factores que lo convierten en una buena elección para quienes se mueven constantemente. La experiencia de uso se centra en la sencillez, algo que ChromeOS facilita con su interfaz limpia y sus actualizaciones automáticas.

En definitiva, este modelo destaca por ofrecer una experiencia cómoda en tareas básicas, adaptándose a quienes priorizan la usabilidad y la portabilidad por encima de la potencia, y todo ello a muy buen precio. Que además tenga la opción de usarse como tablet lo convierte en un dispositivo especialmente útil para quienes alternan entre modos de trabajo y ocio.