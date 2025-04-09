Este portátil con Windows supera a todos: tiene SSD y cuesta menos de 200 euros

Los portátiles chinos van poco a poco ganando terreno, y es que el precio que tienen es increíblemente bajo.

Comprar un portátil es una decisión importante, sobre todo porque cuando lo haces piensas en que te va a durar bastantes años, y si lo vas a llevar de un lado a otro, mejor que dé la talla y que pese poco. Ahora hay un modelo que reúne prácticamente todas las condiciones, y a precio de ganga.

Normalmente o te encuentras con modelos tan básicos que se quedan obsoletos nada más sacarlos de la caja, o te enfrentas a precios estratosféricos por prestaciones que, en realidad, la mayoría nunca llegaremos a aprovechar. Por eso es destacable cuando hay uno en el término medio, y el Chuwi Gemibook XPro está precisamente ahí.

Es lo suficientemente ligero para llevarlo en la mochila todo el día sin acabar con dolor de espalda, pero tener la potencia necesaria para no quedarse atascado con las tareas del día a día. En un mundo donde el teletrabajo y las clases virtuales se han convertido en la nueva normalidad, contar con un equipo fiable que no te abandone en mitad de una videollamada importante vale su peso en oro, y son menos de 200 euros.

Chuwi Gemibook XPro Este portátil cuenta con Windows 11, almacenamiento SSD y procesador Intel Celeron.

Lo vende AliExpress a precio de saldo por ahora, y con envío exprés desde España, con la garantía de tres años que la ley marca para los productos que se venden en nuestro país directamente.

Eso sí, es un portátil chino y tiene un problema que comparte con todos los que lo son: no tiene tecla Ñ, aunque evidentemente puedes elegir la distribución de teclado en español al configurar Windows 11.

Lo más interesante de esta oferta es que estamos hablando de un equipo que normalmente compite con modelos bastante más caros. No es el típico portátil de entrada que te hace desear haber ahorrado un poco más para tener un PC un pelín más potente.

Es un equipo con el que puedes trabajar cómodamente durante años, perfecto para estudiantes que no quieren gastar una fortuna pero necesitan fiabilidad para sus trabajos y proyectos, o para profesionales que buscan un segundo equipo más ligero para sus desplazamientos.

Si has estado aplazando la compra de un nuevo portátil porque los precios te parecían excesivos para lo que realmente necesitas, esta podría ser una buena oportunidad.

Solo 1,3 kg de peso y 8 horas de batería

Este dispositivo destaca inicialmente por su diseño, minimalista y con un chasis metálico que, además de proporcionar una estética premium, garantiza durabilidad manteniendo un peso sorprendentemente ligero de tan solo 1,3 kg, así que lo vas a poder llevar en la mochila sin muchos problemas.

La pantalla IPS de 14 pulgadas Full HD alcanza una ratio pantalla-cuerpo superior al 85%, mientras que la tecnología IPS asegura ángulos de visión amplios y una reproducción cromática precisa, aspectos fundamentales siempre que vas a estar horas y horas sentados frente al PC.

El Gemibook XPro cuenta con un procesador Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos, complementado con 8GB de memoria RAM que facilita la multitarea fluida con varias aplicaciones abiertas simultáneamente. Esta configuración, si bien no es suficiente para tareas intensivas como edición de vídeo profesional o modelado 3D avanzado, proporciona potencia más que suficiente para el conjunto de aplicaciones ofimáticas, navegación web, streaming de contenido multimedia y videoconferencias que conforman el núcleo de las necesidades habituales tanto en entornos académicos como de teletrabajo.

Uno de los aspectos más destacables de este equipo es su unidad de almacenamiento SSD de 256GB, que supone una mejora sustancial frente a los tradicionales discos duros mecánicos presentes en muchos equipos de gama similar.

Esta tecnología no solo acelera notablemente los tiempos de carga del sistema operativo Windows 11 –que viene preinstalado y activado–, sino que también reduce los tiempos de acceso a archivos y aplicaciones, y hace que todo funcione de forma mucho más veloz.

La autonomía representa un aspecto crucial para un dispositivo concebido para la movilidad, y en este apartado el Gemibook XPro cumple con creces gracias a su batería de polímero de litio de 38Wh que proporciona aproximadamente 8 horas de uso mixto. Este rendimiento permite completar una jornada laboral o académica típica sin necesidad de buscar un enchufe, otorgando la libertad de trabajar desde cualquier ubicación.

Como se carga a través de USB Tipo C, vas a poder usar el cargador del móvil si tienes uno con el suficiente voltaje, que es algo habitual ya en smartphones con carga ultrarrápida.