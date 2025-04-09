Este disco duro te hará olvidarte de los problemas de espacio para siempre: tiene 22 TB y muy buen precio

Si te estás quedando sin sitio para guardar tus archivos, esta puede ser la solución definitiva. Este disco duro de Western Digital ofrece nada menos que 22 TB de almacenamiento.

Hace no mucho, comprar un disco duro de 4 TB por más de 100 euros era bastante común, lo que pone en contexto lo llamativa que resulta la actual oferta de Western Digital. Su modelo Elements de 22 TB, disponible ahora por 457 euros en Amazon, ofrece una capacidad de almacenamiento impresionante a un precio difícil de igualar.

A medida que los archivos digitales se vuelven cada vez más pesados (vídeos en alta resolución, fotografías RAW, videojuegos que superan los 100 GB), la necesidad de espacio adicional se vuelve inevitable. Aunque algunas empresas han apostado por algoritmos de compresión, muchos usuarios siguen teniendo que borrar contenido o dispersarlo entre distintos dispositivos.

Con el WD Elements de 22 TB, ese problema prácticamente desaparece. Tanto si usas tu equipo para tareas básicas como si trabajas con archivos pesados en fotografía o vídeo, este disco duro te ofrece la tranquilidad de no tener que pensar en el espacio disponible durante años. Incluso usuarios avanzados tardarán bastante en llenarlo.

Compatibilidad, rendimiento y facilidad de uso



Este disco duro te ofrece 22 TB de almacenamiento rápido y fiable para todos tus archivos. Western Digital

Western Digital es una marca de referencia en soluciones de almacenamiento, y este modelo en particular no decepciona. Para ponerlo en perspectiva: un juego como Forspoken, que ocupa unos 120 GB, cabría más de 180 veces en este disco. Sobra decir que tienes almacenamiento de sobra para tu biblioteca entera.

Aunque está optimizado para PC y Mac, también es compatible con consolas PlayStation y Xbox. Si bien no está diseñado para ejecutar juegos directamente desde la unidad, es perfecto para almacenar copias y liberar espacio en tus discos principales. Cuando quieras volver a jugar, solo tienes que transferir el contenido de vuelta.

En cuanto a conectividad, su puerto USB 3.0 permite velocidades de transferencia muy competitivas dentro de su categoría. También funciona con USB 2.0, por lo que puedes usarlo en equipos más antiguos sin problema. Su instalación no requiere configuraciones complejas: conectas y empiezas a usarlo.

Diseño robusto y fiabilidad asegurada



Una de las grandes ventajas de este modelo es la confianza que ofrece Western Digital en cuanto a calidad y durabilidad. Sus productos pasan por estrictos controles antes de salir al mercado, lo que garantiza que tus datos estén seguros. De hecho, es muy probable que este disco duro dure más que tu equipo actual.

Eso sí, al tratarse de una unidad de sobremesa, requiere alimentación externa, lo que implica un cable adicional. Puede no ser ideal si tienes el escritorio lleno de dispositivos, pero su capacidad y fiabilidad hacen que ese pequeño inconveniente sea más que asumible.

El diseño en formato vertical y color negro elegante permite integrarlo fácilmente junto a tu ordenador o consola sin romper la estética del espacio. Si buscas una solución definitiva de almacenamiento a largo plazo, esta opción de 22 TB por 457 euros en Amazon es una apuesta segura para no volver a preocuparte por el espacio.