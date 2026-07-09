Hornea, cocina al vapor y fríe sin aceite: el electrodoméstico 3 en 1 de Cecotec ideal para tu cocina
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La versatilidad llega a tu cocina con este dispositivo de Cecotec, capaz de hornear, cocinar al vapor y freír sin aceite en un solo espacio.
Cocinar sano y rápido es una necesidad diaria para mantener nuestro ritmo de vida actual, que además pide hacerlo de una manera mucho más saludable. Y es que por esta razón, el horno Bake&Steam 4000 Combi Gyro Advance se presenta como el aliado definitivo para transformar tus menús diarios sin complicarte la vida.
Su espectacular capacidad de 40 litros te permite preparar platos abundantes para toda la familia de una sola vez, ideal para estos momentos de vacaciones en familia si tienes una segunda residencia. Olvídate de encender el electrodoméstico grande y consumir energía de más, porque aquí tienes espacio de sobra para tus recetas más completas.
No cabe duda de que gracias a sus 2400 W de potencia, el horno Bake&Steam 4000 Combi Gyro Advance consigue un rendimiento excelente por 239 euros. De esta forma, tus platos estarán listos en tiempo récord, logrando ese punto crujiente por fuera y tierno por dentro que tanto nos gusta. Sin duda, se trata d euna gran oportunidad.
Toma nota, sus 8 funciones principales abren un abanico enorme de posibilidades culinarias en tu rutina. Desde preparar un yogur casero hasta fermentar masas, cuentas con herramientas de nivel profesional integradas en un diseño compacto que permite que el horno se coloque en cualwuier espacio.
Además, los 37 menús preconfigurados te salvan el día cuando no sabes qué cenar o tienes prisa. Solo tienes que pulsar un botón y el sistema inteligente se encarga de ajustar los parámetros idénticos para cada tipo de alimento.
Por otra parte, el depósito de agua de 1.4 litros inyecta el vapor necesario para mantener la jugosidad de los asados, di adiós a la carne o pescado seco. Asimismo, la puerta de doble cristal de alta resistencia retiene el calor interior de manera impecable para optimizar el consumo.
Del mismo modo, mantener la higiene es facilísimo gracias a su sistema de autolimpieza con dos modos automatizados. Puedes desinfectar los accesorios en solo 25 minutos sin frotar ni utilizar productos químicos agresivos que dañen las superficies.
Su amplio rango térmico, que va desde los 30 hasta los 230 ºC, te otorga un control total sobre las texturas. Puedes deshidratar frutas o lograr un crujiente extremo en una pizza. Es el momento perfecto para renovar tu forma de cocinar y ganar tiempo libre en el día a día.
Invertir en este electrodoméstico multifunción es la decisión más inteligente para tu hogar. Consigue ya tu horno Bake&Steam 4000 Combi Gyro Advance y empieza a disfrutar de una alimentación mucho más saludable y sabrosa.
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