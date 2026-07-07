El aliado definitivo contra las alergias y la ola de calor: el 3 en 1 de Cecotec que enfría y limpia el aire

Mantener un hogar fresco durante los meses más calurosos es fundamental, el ventilador TotalPure Connected MAX es la solución ideal.

Lograr el ambiente perfecto en casa ya no requiere llenar las habitaciones de aparatos diferentes que quitan espacio y consumen demasiada energía. Este dispositivo se encarga de todo de forma simultánea gracias a su polivalente sistema integrado. Además, su tecnología sin aspas distribuye el flujo de manera homogénea y totalmente segura para los niños o las mascotas.

La versatilidad es una de sus mayores virtudes al ofrecer ventilación, calefacción y purificación en un solo cuerpo. Por lo tanto, contar con 45 W para combatir el calor y una imponente potencia de 2000 W para el invierno garantiza una climatización perfecta durante los doce meses del año. Su rendimiento optimizado asegura un bienestar inmediato en cualquier estancia donde decidas colocarlo.

Conseguir este ventilador TotalPure Connected MAX por 199 euros es una oportunidad excelente para renovar el confort de tu vivienda. Por supuesto, la salud es lo primero y su filtro de alta eficiencia se encarga de eliminar las partículas nocivas del aire de forma constante. Respirar aliviado en plena temporada de polinosis y polvo es ahora más sencillo que nunca.

Su conectividad avanzada facilita el día a día enormemente mediante la aplicación móvil dedicada. De este modo, la compatibilidad con redes Wi-Fi te permite configurar el dispositivo desde el móvil antes incluso de llegar a casa del trabajo. Toda la información clave se encuentra al alcance de tu mano con un solo toque en la pantalla.

Por otro lado, la comodidad se ve reforzada por un control inteligente muy intuitivo. El equipo incorpora una pantalla LED táctil y un mando a distancia para que gestiones sus funciones de manera cómoda desde el propio sofá. Así, ajustar los parámetros de climatización se convierte en un proceso rápido que no interrumpe tus momentos de descanso.

La eficiencia de su motor DC marca una diferencia notable en el bienestar diario de tu hogar. Esta ingeniería avanzada proporciona un funcionamiento muy eficaz y silencioso que te permitirá estudiar, trabajar o relajarte sin molestos ruidos de fondo. Asimismo, su oscilación automática de 80 grados ayuda a repartir la temperatura de forma equilibrada por toda la habitación.

El descanso nocturno está totalmente garantizado gracias a la flexibilidad de su programación. Puedes usar su temporizador de hasta 8 horas para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado y olvidarte por completo de apagarlo de madrugada. Toda la configuración seleccionada se muestra de manera nítida para evitar cualquier tipo de confusión.

En cuanto a la personalización, dispones de una enorme variedad de opciones para cada momento del día. En total, es posible elegir entre un máximo de 14 velocidades diferentes que cubren desde un modo ultrasilencioso hasta la potencia máxima del modo Turbo. Esta versatilidad te otorga el control absoluto sobre el flujo de aire que necesitas en cada situación.

Su estética tan minimalista se adapta perfectamente a las tendencias de decoración actuales de cualquier salón o dormitorio. El ventilador TotalPure Connected MAX destaca por un elegante diseño que se integra en cualquier espacio aportando estilo y un bienestar que notarás desde el primer minuto de uso.