El doble de espacio por menos de 100€: la freidora de aire que optimiza tu cocina

Si aún no tienes una freidora de aire, ésta es perfecta para familias porque además cuenta con dos pisos en los que podrás cocinar de todo.

Preparar la comida para toda la familia sin pasar horas metido en la cocina es el sueño de cualquiera, y la freidora de aire Cecofry DuoLevel 12000 llega precisamente para hacernos la vida mucho más sencilla. Este electrodoméstico destaca por un diseño vertical muy inteligente que permite aprovechar mejor el espacio disponible en cualquier encimera, algo que siempre se agradece cuando no nos sobra precisamente sitio.

Lo que hace especial a este modelo es su estructura de dos cubetas superpuestas, cada una de 6 L, lo que nos da un total de 12 litros de capacidad. Es curioso cómo han logrado reducir el tamaño exterior en un 39% comparado con modelos anteriores, manteniendo una potencia de 2900 W que garantiza resultados rápidos con cualquier ingrediente que decidas cocinar.

Puedes conseguir esta freidora de aire por menos de 100 euros directamente en la web de Cecotec. Es un precio realmente ajustado para un equipo que ofrece tanto juego en el día a día, permitiéndote despreocuparte de tener que cocinar los platos por turnos mientras todo se enfría.

La tecnología que incluye es bastante completa, destacando especialmente la función Sync. Esta opción es un acierto total, ya que logra que ambas cubetas terminen su trabajo exactamente al mismo tiempo, evitando así que tengas que estar pendiente de cuándo sacar cada plato o que una parte de la cena se quede esperando.

Echa un vistazo a tu comida desde arriba

Además, cuenta con una ventana superior que resulta muy práctica para echar un ojo a lo que está ocurriendo dentro sin necesidad de abrir la cubeta. Al no tener que levantar la tapa, evitas que se escape el calor, lo que ayuda a que el cocinado sea más eficiente y constante durante todo el proceso.

Si te gusta experimentar con varias recetas a la vez, el equipo incluye dos racks elevados que permiten cocinar hasta 4 capas de alimentos de una sola vez. Es una opción perfecta para familias grandes o para esos días en los que recibes visitas y necesitas preparar bastantes raciones de una vez.

El control de temperatura es muy versátil, permitiendo ajustes desde los 40 ºC hasta los 200 ºC. Esta flexibilidad es clave, ya que puedes desde deshidratar algún alimento a baja temperatura hasta dorar un pollo entero para que quede con ese punto crujiente que tanto nos gusta.

Para los momentos de prisa, el panel táctil multifunción a color facilita mucho las cosas, incluyendo 10 menús preconfigurados. Solo tienes que pulsar un botón y dejar que la freidora ajuste el tiempo y la temperatura necesarios para que el resultado sea siempre el adecuado según el tipo de plato.

También dispone de la función Match, ideal para cuando quieres cocinar lo mismo en ambas cubetas con exactamente los mismos parámetros. Es un dispositivo completo y bien pensado, que se integra en el hogar de forma natural para ayudarnos a comer mejor sin dedicar un esfuerzo excesivo a la cocina.