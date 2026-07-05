Carnes jugosas y verduras crujientes sin una gota de aceite: la freidora innovadora con grill y ahumador

Cocinar carne a la brasa, pizzas doradas y verduras al punto en el mismo aparato deja de ser un imposible dentro de una cocina pequeña.

La Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 no es una freidora de aire al uso. Reúne tres electrodomésticos en un mismo cuerpo: freidora, grill y plancha. Esa combinación te permite pasar de unas patatas crujientes a un filete marcado o a una pizza casera sin sacar tres cacharros distintos del armario ni ocupar media encimera.

El detalle que la diferencia está en su ahumador integrado. Basta con añadir unos chips de madera para que la comida coja ese inconfundible sabor a barbacoa que normalmente exige salir al patio y encender el carbón. Funciona con carnes, pescados o verduras, así que ese matiz deja de ser cosa exclusiva de quien tiene jardín.

Aquí llega el argumento que suele decidir la compra: la Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 cuesta 129 euros. Por ese precio te llevas 11 litros de capacidad repartidos en una cubeta que puedes dividir en dos zonas de 5,5 litros. En la práctica, cocinas dos recetas a la vez o preparas una elaboración grande para toda la mesa en una sola tanda.

La cocción también gana enteros. Su doble resistencia reparte el calor de forma uniforme y dora los alimentos sin darles la vuelta, un alivio cuando tienes la bandeja llena y no quieres estar pendiente del reloj. El resultado es una cocción envolvente y, sobre todo, rápida.

Cocinar en dos zonas suele traer un problema: que un plato acabe antes que el otro. Para eso están las funciones Sync y Match. La primera hace que ambas cubetas terminen a la vez aunque uses temperaturas distintas; la segunda iguala tiempo y temperatura en las dos. Así sirves todo caliente y en el mismo momento.

Los amantes de la carne tienen su propio modo. Con Grillin Style y su placa específica marcas el filete y controlas el punto exacto de cocción, desde un entrecot jugoso hasta unas verduras con esas rayas de parrilla que tan bien entran por los ojos.

El apartado pizzero merece mención aparte. La función Pizza Maker cocina la masa sobre su plancha y consigue una base crujiente y dorada, lejos de esa textura gomosa que dejan muchos hornos pequeños. Para una cena improvisada de fin de semana, resuelve la papeleta.

Debajo de todo esto hay 2800 W de potencia, suficientes para cocinar con poco o nada de aceite sin sacrificar sabor. Sus 10 menús automáticos ajustan tiempo y temperatura por ti, la ventana de visualización te deja vigilar la receta sin abrir y perder calor, y el termostato regulable entre 40 y 200 ºC cubre desde fermentar hasta gratinar.

Con todo sobre la mesa, la Cecofry&Grill Smokin'Prime 11000 se plantea como una compra sensata para quien cocina a diario y quiere reducir la grasa sin renunciar al gusto de la parrilla o el ahumado. Ocupa el sitio de varios aparatos y amplía lo que puedes preparar en casa, con la ventaja de hacerlo de forma más ligera. Si tu cocina pide versatilidad, tienes pocas excusas para dejarla pasar.