Aire acondicionado sin chapuzas: si tienes uno portátil, hazte un favor y compra este accesorio

Si tienes un aire portátil pero hay fugas en la ventana, de poco servirá su poder de enfriamiento, por eso este producto es obligado en verano.

¿Quién no ha sufrido esos días de calor extremo donde parece que el salón de casa se convierte en un horno? Es frustrante sentir que el aire acondicionado portátil está funcionando a tope, pero que el ambiente no termina de refrescarse como debería. Muchas veces, la culpa no es del aparato, sino de esa corriente de aire caliente que se cuela por el hueco de la ventana donde está instalada la manguera de salida.

Para poner freno a este problema, existen soluciones muy prácticas como este kit de sellado para ventanas, pensado específicamente para los modelos portátiles de aire acondicionado. Al colocar este aislante, conseguimos que el tubo de extracción quede bien sujeto y, sobre todo, que el espacio abierto de la ventana quede perfectamente cerrado al exterior.

Si te interesa hacerte con uno, puedes encontrar este kit de sellado en AliExpress por poco más de 16 euros con envío gratuito incluido. Es una inversión mínima si pensamos en el alivio que supone no tener que sufrir tanto calor durante los meses más intensos del estío.

El diseño del producto es bastante inteligente, ya que utiliza una tela acolchada con un recubrimiento de color plata. Este material no es casualidad; su función es actuar como una barrera térmica que refleja la luz solar y el calor, evitando que atraviesen el tejido hacia el interior de tu hogar.

Se instala muy fácilmente y se ajusta a tu ventana

La instalación resulta bastante accesible, incluso si no eres especialmente hábil con las herramientas. Solo necesitas limpiar bien el marco de la ventana, pegar las tiras de velcro autoadhesivo que vienen incluidas y ajustar la tela a la medida exacta de tu ventana. Una vez montado, basta con asomar el tubo del aire acondicionado y cerrar el sellado con las correas.

Un detalle importante es su versatilidad, pues el kit está disponible en tres tamaños distintos para que elijas el que mejor se ajuste a tu ventana, ya sea corredera o de tipo guillotina. Eso sí, ten en cuenta que no resulta compatible con ventanas de apertura batiente o proyectantes, así que mejor medir bien antes de pedirlo.

Gracias a este sistema, evitas el retorno de aire caliente desde la calle, lo que permite que el compresor de tu aire acondicionado trabaje de manera mucho más eficiente. Al estar más sellada la estancia, el aire frío se mantiene dentro, logrando que el ambiente sea mucho más agradable en menos tiempo.

Además, al ser un kit reutilizable y desmontable, puedes quitarlo cuando llegue el invierno o cuando simplemente no necesites el aire acondicionado durante un tiempo. Se guarda en cualquier cajón y listo, ocupando casi nada de espacio hasta la próxima temporada.

Se trata de un accesorio sencillo pero muy efectivo para mejorar el rendimiento de los aires acondicionados portátiles. Si buscas una forma económica y funcional de mantener el frescor en casa este verano, echar un ojo a este kit puede ser una decisión bastante acertada.