El verano dura ya cinco meses, así que mejor prevenir: este split ronda los 600 euros con instalación

Pocas veces se ve un aire acondicionado con calificación A++ a este precio, por lo que si tienes que renovar el tuyo, te merece la pena echarle un ojo.

Llega el verano y, con él, el momento de pensar en cómo mantener nuestra vivienda fresca durante los meses más calurosos del año. Una opción a tener en cuenta es el aire acondicionado split AirClima 12000 Smartfresh Connected, un equipo diseñado para ofrecer una climatización constante y adaptable a las necesidades de cada momento, tanto para refrescar el ambiente como para caldearlo cuando el invierno aprieta.

Este dispositivo destaca por una capacidad de 12000 BTU, lo que se traduce en 3000 frigorías, permitiendo gestionar el clima en estancias de hasta 22 metros cuadrados. Su diseño interior busca ser funcional, integrando una pantalla LED que muestra de forma clara los parámetros seleccionados y una lama oscilable en la parte inferior para dirigir el flujo de aire donde más se necesite.

Si estás pensando en adquirirlo, puedes encontrar este aire acondicionado en la web de Cecotec por 449 euros. Es una alternativa interesante si buscas un equipo versátil que, además de cumplir su función principal de enfriar, incorpora una bomba de calor para aumentar la temperatura cuando las estaciones cambian, aprovechando al máximo el aparato durante todo el año.

La tecnología inverter que incorpora es un punto fuerte, ya que regula la velocidad y temperatura de forma constante. Esto no solo contribuye a un funcionamiento más fluido, sino que también ayuda a cuidar el motor del dispositivo, alargando su vida útil al evitar los arranques bruscos que consumen energía y castigan los componentes internos de este tipo de máquinas.

Puedes controlarlo desde el móvil

Algo que resulta muy práctico hoy en día es la posibilidad de controlar el equipo desde el smartphone gracias a su conexión wifi. No hace falta levantarse del sofá ni estar en casa para encenderlo o cambiar los modos, ya que todo se gestiona de forma remota, aunque también incluye un mando a distancia tradicional para momentos en los que prefieras no depender del móvil.

El equipo cuenta con cinco modos de uso, que abarcan desde la refrigeración y calefacción hasta la ventilación y deshumidificación. Esta última función es especialmente útil en climas húmedos, pues puede recoger hasta 28,8 litros de agua al día, ayudando a crear un ambiente más saludable en el interior del hogar al reducir la sensación de bochorno.

Para quienes buscan una experiencia personalizada, el aparato ofrece 8 velocidades y funciones específicas como el modo noche, que reduce el ruido para no molestar mientras descansas. También dispone de un modo eco para optimizar el consumo eléctrico y una opción de autolimpieza, lo cual siempre se agradece para mantener un mantenimiento básico de manera sencilla.

El uso del gas R32 es otro detalle técnico importante, ya que se considera una opción más respetuosa con el medioambiente en comparación con otros gases tradicionales. Además, cuenta con un filtro de aire que se puede extraer y lavar, una característica que evita que el polvo acumulado regrese al ambiente mientras el flujo de aire, de 550 metros cúbicos por hora, circula por la estancia.

Este aire acondicionado ofrece una solución completa para quienes buscan regular la temperatura de su hogar con un equipo que aúna potencia y conectividad. Programarlo con su temporizador de 24 horas te permite organizar tu día a día de forma eficiente, asegurando que, al llegar a casa, el ambiente sea el que tú hayas decidido de antemano.