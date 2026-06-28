El calor vuelve, pero que no te pille desprevenido: 1.750 frigorías de aire, y por poco más de 200 euros

Este verano ya ha dejado muestras de cómo se va a comportar: ya no tienes por qué pasarlo mal.

Cuando el calor aprieta de verdad, la diferencia entre aguantar y disfrutar el verano puede depender de una sola decisión. El Origial AirFeel 1750 llega con 1.750 frigorías y 2.000 W de potencia de refrigeración para transformar cualquier habitación en un espacio confortable, sin obras, sin instalaciones complejas y sin esperar al técnico de turno.

Lo que hace especial a este aire acondicionado portátil es precisamente su capacidad para moverse contigo. Gracias a sus ruedas y asas integradas, puedes llevarlo del dormitorio al salón en cuestión de segundos, cubriendo hasta 14 m² donde más lo necesites en cada momento del día. El kit de ventana incluido resuelve la evacuación del aire caliente de forma rápida, sin perforaciones ni complicaciones.

Y aquí viene el argumento que lo cambia todo: el Origial AirFeel 1750 está disponible en PcComponentes por 209 euros, un precio que resulta difícil de igualar si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Por menos de lo que vale un fin de semana de hotel rural, tienes un equipo de climatización completo, con gas refrigerante R290 de bajo impacto ambiental y clase energética A, lo que se traduce en un consumo de solo 750 W.

Además de enfriar, el equipo incorpora función deshumidificadora con una capacidad de extracción de hasta 0,8 litros de humedad por hora. Para quienes viven en zonas costeras o sufren esas noches de verano donde el calor húmedo hace imposible conciliar el sueño, esta función puede ser tan importante como el propio frío.

El control es inmediato y sin curvas de aprendizaje. El panel táctil superior responde con precisión y el mando a distancia incluido permite ajustar temperatura, velocidad y modo desde el sofá. Tres opciones de funcionamiento, frío, ventilador y deshumidificador, cubren prácticamente cualquier situación climática que puedas encontrarte a lo largo del verano.

Asimismo, el temporizador programable de hasta 24 horas permite organizar el uso del equipo según tu rutina. Puedes programarlo para que enfríe la habitación antes de que llegues a casa o para que se apague cuando te hayas dormido, sin malgastar energía durante horas en las que no lo necesitas.

El refrigerante R290 que utiliza este equipo tiene un potencial de calentamiento global de apenas 3, frente a los cientos o miles que presentan otros gases convencionales. Una elección más responsable con el medio ambiente que no renuncia a la eficacia: la clase energética A garantiza un rendimiento a la altura, con un consumo ajustado que se notará en la factura de la luz.

El nivel de ruido de 64 dB es lo esperable en un portátil de esta gama, perfectamente tolerable en el salón y aceptable en el dormitorio si no eres especialmente sensible al sonido ambiente. El sistema de descongelación automática y la alarma de tanque lleno añaden tranquilidad al uso diario: el equipo avisa cuando necesita atención y se protege solo.

Con todo esto sobre la mesa, el Origial AirFeel 1750 es una apuesta sólida para quien necesita climatización real sin atarse a una instalación fija. Diseñado en España y disponible ahora mismo en PcComponentes, este portátil ofrece movilidad, eficiencia y funciones completas en un formato compacto que pesa 20 kg y ocupa bastante menos espacio del que imaginas.