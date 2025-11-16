HeroQuest, a precio de saldo: el juego de mesa más querido por sus fans vuelve a estar de oferta

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HeroQuest es un RPG de tablero de grandísimo éxito, por eso siempre arrasa cuando baja de precio.

Hay unos pocos juegos de mesa de tipo RPG o 'dungeon crawler' que llevan décadas arrasando, que pasan de padres a hijos y que nunca pasan de moda. Y entre todos ellos, el rey indiscutible, el que abrió la puerta de la fantasía a varias generaciones de jugadores, es sin duda HeroQuest.

Es un juego que tiene muchísimas expansiones que amplían la experiencia hasta el infinito, pero todo el mundo empieza por el principio, por el sistema de juego básico, la caja que lo contiene todo para empezar a vivir aventuras.

HeroQuest: Sistema de juego Esta es la base para comenzar a jugar a uno de los juegos de mesa más populares de todos los tiempos, y ahora a precio de ganga. 92€ con código ESAE12 * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Y es precisamente esta base, la nueva edición revisada y mejorada, la que ahora mismo está causando sensación en las ofertas del 11 del 11 de AliExpress. El juego, que suele rondar los 120 euros, ha bajado a solo 92 euros si aplicas el cupón ESAE12, una oportunidad de oro para hacerte con un pedazo de la historia de los juegos de mesa.

Lo más probable es que el número de usos asignados a este cupón se agote, así que deberías darte prisa para canjearlo si la oferta te convence.

Minaturas detalladas y un sistema de juego adictivo para grupos

Pero, ¿qué es HeroQuest y por qué sigue enganchando a tanta gente 30 años después? HeroQuest es la esencia de la aventura de fantasía destilada y metida en una caja.

Es un juego de uno contra todos, donde hasta cuatro jugadores se convierten en valientes héroes –el Bárbaro, el Enano, el Mago y el Elfo– y se adentran en oscuras mazmorras para cumplir misiones, derrotar a monstruos y encontrar tesoros.

El quinto jugador asume el papel de Malvado Brujo, el director de la partida, el que controla a los monstruos, activa las trampas y, en general, se encarga de hacerles la vida imposible a los héroes.

La magia de HeroQuest reside en su simpleza. Olvídate de manuales de 300 páginas y de reglas complicadísimas. En diez minutos, cualquiera puede estar jugando.

El juego se desarrolla sobre un tablero que representa la mazmorra, que al principio está vacía. Es el Malvado Brujo el que, a medida que los héroes abren puertas y exploran habitaciones, va colocando las miniaturas de los monstruos –orcos, goblins, zombis, gárgolas...–, el mobiliario –mesas, cofres, chimeneas...– y las trampas. Esta niebla de guerra, el no saber qué te espera al otro lado de la puerta, es uno de los elementos que más tensión y emoción genera.

En su turno, un héroe puede moverse y realizar una acción: atacar a un monstruo, buscar tesoros, buscar trampas o puertas secretas, o lanzar un hechizo.

Los combates se resuelven de una forma muy sencilla y visual, lanzando los dados de combate personalizados. El atacante lanza tantos dados como indique su personaje y cuenta las calaveras que ha sacado. El defensor hace lo mismo y cuenta los escudos.

Si hay más calaveras que escudos, el defensor pierde puntos de vida. Es un sistema rápido, emocionante y que genera momentos épicos.

Cada uno de los cuatro héroes es completamente diferente y requiere una forma de jugar distinta. Esta asimetría hace que los jugadores tengan que colaborar, que combinar sus habilidades para poder superar los desafíos que les plantea el Malvado Brujo.

El juego viene con un libro de retos con 14 misiones que forman una campaña. A medida que los héroes superan las misiones, van consiguiendo oro con el que pueden comprar mejor equipo –armas, armaduras, pociones...– para estar preparados para el siguiente desafío. Esta progresión, el ver cómo tu personaje va mejorando y se va haciendo más fuerte, es uno de los elementos que más engancha.

Y por supuesto, no podemos hablar de HeroQuest sin mencionar sus increíbles miniaturas. La caja incluye más de 35 miniaturas detalladas que representan a los héroes y a los monstruos, además de todo el mobiliario en 3D. Esto, que ahora es más común, en su día fue una auténtica revolución y contribuye enormemente a la inmersión en el juego.