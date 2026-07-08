El 'guardaspaldas' digital para tus hijos: el reloj con localizador y botón de emergencia de AliExpress

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El reloj ideal para los más pequeños de la casa

Cuando los más pequeños de la casa se van haciendo mayores cuesta dar el paso para comprarles su primer móvil. Hacen amigos y planes que provocan que estés pendiente de ellos cuando salen de casa y te preocupa que estén bien o que algo les pueda pasar.

Esa preocupación tiene fecha de caducidad gracias a AliExpress, con el reloj inteligente para niños de XO-H140, todos esos pensamientos desaparecen a un precio asequible para cualquiera y con un amplio descuento que hace que la oferta sea irresistible.

Gracias a AliExpress estarás conectado constantemente a tus hijos, podrás hacer videollamadas fluidas y de alta definición. El reloj te permite hablar con los más pequeños en cualquier momento y lugar, posicionándose como la mejor alternativa y opción más segura al teléfono móvil.

Tendrás localizados a los más pequeños gracias al sistema de posicionamiento dual para obtener una ubicación aproximada y el historial de rutas. El reloj te permite configurar zonas de seguridad y recibir alertas si tu hijo sale de la zona establecida previamente.

Preparado para cualquier emergencia y situación

El reloj prioriza la seguridad, tus hijos podrán activar el botón SOS para realizar una llamada de emergencia automática a los números preconfigurados en la agenda. El dispositivo incluye alertas por batería baja y un sistema que permite que los contactos autorizados puedan comunicarse con el reloj.

El diseño es resistente al agua, sus materiales son duraderos para su uso en el día a día. La batería ofrece una autonomía de hasta 48h asegurando que el dispositivo esté operativo durante toda la jornada escolar.

Esperar el momento oportuno

En las encuestas realizadas por el movimiento adolescencia libre de móviles , más del 70% de los padres de primaria apoyan retrasar la entrega del primer teléfono hasta los 16 años para proteger la salud mental de los menores.

Un estudio de la Fundéu habla sobre el impacto de las pantallas en las familias. La gran mayoría de los progenitores se sienten "presionados" por el entorno para comprar el teléfono, 7 de cada 10 preferirían no hacerlo.