Piscina en un día: Amazon vende el modelo Intex más buscado en España

No hay nada más relajante que un buen baño en tu propia piscina en casa cuando aprieta el calor, y este verano apretará de lo lindo.

Con la llegada del calor, es normal empezar a pensar en cómo refrescarse en casa sin tener que desplazarse a la playa o a piscinas municipales abarrotadas. Si tienes un jardín o un patio con espacio suficiente, una excelente opción para combatir las altas temperaturas es instalar una piscina rectangular como ésta de la marca Intex. Es una alternativa bastante práctica para disfrutar del verano sin complicaciones (o más bien, sin grandes obras) en tu propia propiedad.

Lo que hace que esta piscina sea tan interesante es su estructura metálica, que le aporta una estabilidad que no suelen tener otros modelos. Está fabricada con una lona de 3 capas de PVC y poliéster, un material resistente que aguanta bien el trote del día a día. Además, las barras de acero cuentan con un acabado epoxi que ayuda a prevenir el óxido, algo esencial cuando están en contacto constante con el agua.

Si te preguntas por el precio, puedes encontrar esta piscina en Amazon por 169 euros, una cifra que ya incluye un 17% de descuento y la ventaja añadida del envío Prime. Es una opción muy competitiva, sobre todo porque el pack viene bastante completo y te permite ponerla en marcha casi de inmediato. Sin duda, es una inversión que transforma radicalmente el uso que le das a tu jardín durante los meses de más calor.

Hablando de capacidades, estamos ante un modelo de 450x220x84 centímetros con espacio suficiente para que hasta 8 personas puedan estar cómodamente dentro. Sus 7.127 litros de capacidad ofrecen un volumen de agua perfecto para jugar o simplemente relajarse un rato después de comer. Además, la altura de 84 centímetros es un punto medio muy acertado para que tanto adultos como niños mayores de 6 años disfruten con seguridad.

Filtra más de 2.000 litros por hora

Un detalle que se agradece bastante es que viene con una depuradora de cartucho incluida, la cual filtra unos 2.006 litros por hora. Este modelo incorpora el sistema Hydro Aeration, que, básicamente, ayuda a mejorar la filtración y a que el agua se mantenga más pura por más tiempo. No es algo que debas pasar por alto, ya que un buen mantenimiento es la clave para que el agua no se ponga turbia a los pocos días.

El montaje es otro de los puntos fuertes, ya que está diseñado para que no pierdas toda una mañana en el proceso. Según indica el fabricante, se puede tener lista en unos 30 minutos, siempre que sigas los pasos correctamente. Es una ventaja enorme, sobre todo si no tienes mucha experiencia montando este tipo de accesorios de jardín y buscas algo funcional que no te dé dolores de cabeza.

Cuando el verano termine y ya no la uses, el proceso de vaciado es sencillo gracias al tapón diseñado para tal fin. Solo necesitas conectarlo a una manguera y dirigir el agua hacia un desagüe adecuado para evitar encharcamientos innecesarios. Es un detalle menor, sí, pero se nota que han pensado en el mantenimiento general de la piscina para que el desmontaje no sea una pesadilla.

Aunque el vinilo es un material resistente, siempre es recomendable colocarla sobre una superficie nivelada y libre de objetos punzantes para evitar pinchazos. Si cuidas ese pequeño aspecto desde el primer día, tendrás piscina para rato. La calidad de los materiales y la robustez de las juntas en forma de T aseguran que la estructura se mantenga firme durante toda la temporada.

Es una solución muy completa si buscas una forma económica y efectiva de refrescarte este verano. Si ya tienes el espacio despejado, solo es cuestión de esperar a que llegue el envío y dedicarle media hora de montaje. ¿Te animas a estrenar temporada de baño en tu propio jardín este verano?