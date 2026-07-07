Ni 'smartband' ni reloj, las dos cosas: Huawei vende la pulsera inteligente definitiva

Huawei ha afinado su pulsera más popular hasta convertirla en un híbrido entre reloj y monitor de salud, con pantalla AMOLED y precio de derribo.

La Huawei Band 10 demuestra que una pulsera de fitness puede comportarse como un reloj inteligente de gama alta sin renunciar a la ligereza que la caracteriza. Con apenas 15 gramos de peso y una carcasa de aleación de aluminio con acabado de perforación CNC, combina resistencia y estética en un solo cuerpo que se nota nada más ponérsela en la muñeca.

La pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas sin apenas bisel es el primer motivo para fijarse en ella. Con una resolución de 194x368 píxeles y 282 PPI, la nitidez de los colores sorprende en un dispositivo de este tamaño, y los bordes negros reducidos en la parte superior e inferior mejoran la experiencia visual frente a la generación anterior.

Ahora mismo, la Huawei Band 10 puede conseguirse por 38 euros en AliExpress, una cifra que coloca a este dispositivo entre las opciones más interesantes para quien quiera estrenarse en el mundo de los wearables sin complicarse. La relación entre prestaciones y precio resulta atractiva para el usuario que busca resultados desde el primer día.

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AliExpress La HUAWEI Band 10 es una pulsera ligera, elegante y muy completa: seguimiento de sueño y salud, hasta 100 deportes y batería de hasta 14 días. Compatible con iOS y Android.

El descanso también recibe atención especial gracias a un sistema de monitoreo del sueño mejorado que añade el índice promedio de variabilidad de la frecuencia cardíaca y un resumen completo de la calidad del descanso. La detección de apnea del sueño añade una capa extra de control que pocas pulseras de este rango ofrecen.

Más allá de los datos fisiológicos, la banda incorpora aplicaciones de salud emocional que permiten registrar el estado de ánimo y sincronizarlo con esferas dedicadas, como el simpático dial de Panda Huahua. Esta mezcla de bienestar físico y emocional convierte al dispositivo en un compañero diario más completo de lo que su tamaño sugiere.

El apartado deportivo suma argumentos propios: incorpora un sensor inercial de nueve ejes que eleva hasta el 95% la precisión en el reconocimiento de la postura de natación, además de sumar cientos de modos de entrenamiento distintos. Cualquier disciplina encuentra su hueco entre las opciones disponibles, desde correr hasta nadar en piscina o aguas abiertas.

La autonomía es otro de sus puntales, hasta 14 días de batería en uso prolongado, 8 en un escenario normal y 3 con la pantalla siempre activa encendida. Cinco minutos de carga bastan para sumar dos días adicionales de funcionamiento, algo especialmente útil para quien no quiere depender de cargar el dispositivo cada noche.

La conectividad Bluetooth 5.0 permite responder mensajes rápidos desde la muñeca, con compatibilidad para SMS, WhatsApp, Messenger y Telegram, mientras que la resistencia al agua 5ATM habilita su uso incluso en la piscina. La configuración inicial resulta sencilla a través de la aplicación Salud, disponible en AppGallery, que reconoce automáticamente el idioma del teléfono conectado.

Con un diseño más estilizado que su antecesora, sensores de salud más precisos y un precio muy competitivo, la Huawei Band 10 se perfila como una de las pulseras inteligentes más completas del momento. Su equilibrio entre diseño, autonomía y funciones la convierte en una compra sensata para quien quiera cuidar su salud sin gastar de más en el intento.