Garmin no solo hace relojes: esta discreta pulsera es la más potente para medir deporte

Garmin presume de ser una de las marcas que mide con más precisión datos de deporte y salud en todos sus dispositivos.

Desde hace muchos, pero muchos años, existen las llamadas pulseras inteligentes, con los sucesivos modelos de Xiaomi con referencia para el gran público. Aunque en los últimos tiempos han sido desplazadas por relojes cada vez más completos, las pulseras siguen teniendo su público, y hay quien quiere algo más que lo básico. Para ellos tiene Garmin un modelo que es el 'top' de su segmento.

Hablo de la Garmin Vivosmart 5, una 'smartband' que hereda varias de las funciones de sus hermanos mayores, los relojes deportivos de la marca, los más vendidos con bastante diferencia. Es mucho más cara que una pulsera de las de gama de entrada, pero también más barata que los relojes, ya que ahora cuesta "solo" 119 euros en varios colores.

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PcComponentes La Garmin Vivosmart 5 cuenta con funciones avanzadas de salud, como monitor de energía Body Battery, pulsioxímetro y seguimiento avanzado del sueño, todo en una pantalla OLED brillante.

Está pensada sobre todo para aquellos usuarios que quieren medición deportiva y de salud avanzada sin tener que llevar un reloj tipo "armatoste" colgando de la muñeca.

Evidentemente, no llega a ser un reloj deportivo, pero sí que puede presumir de buena batería y de funciones avanzadas de todo tipo.

La Garmin Vivosmart 5 ofrece muchas de las funciones útiles de Garmin en un formato mucho más discreto, ligero y cómodo de llevar todo el día. Para mucha gente, eso la convierte en una alternativa más práctica, sobre todo si no necesitan una pantalla enorme ni decenas de métricas complicadas para entrenar.

No intenta impresionar con un diseño llamativo, sino con comodidad y utilidad. Es una pulsera fina, ligera y muy fácil de usar, con pantalla OLED táctil en blanco y negro que se ve bien y muestra lo justo sin marear. No es la típica smartband que parece un accesorio de moda, sino que tiene bastante más chicha. Lleva sensor de frecuencia cardíaca, pulsioxímetro, seguimiento del sueño, control del estrés, Body Battery y medición de actividad diaria, así que está pensada para ayudarte a entender mejor cómo estás y cómo te mueves, no solo para contar pasos.

Otra cosa que la hace interesante es que no depende tanto del reloj para todo. La Vivosmart 5 puede usar el GPS del móvil para registrar salidas de running o paseos con mucha más precisión, y además incluye perfiles deportivos bastante útiles para alguien que entrena de forma informal o quiere mantenerse activo sin complicarse demasiado. Running, caminar, bici, yoga, fuerza, natación o pilates son algunos de los perfiles que mejor encajan con este tipo de pulsera, así que sirve para un abanico bastante amplio de usuarios.

En el día a día también suma bastante. La autonomía llega a unos 7 días según Garmin, aunque eso depende del uso real y de si activas más o menos funciones de salud. Aun así, para ser una pulsera con tantas métricas, la batería es más que razonable.

Si no necesitas mapa, música, pantalla grande ni todas las funciones avanzadas de un reloj más serio, esta pulsera te da justo lo importante: seguimiento de salud, control de actividad, sueño, estrés y una experiencia muy cómoda de uso.

Es una opción muy lógica para personas que empiezan a cuidarse, para quienes quieren llevar un control más serio de su actividad diaria o para cualquiera que prefiera algo discreto, ligero y fiable en vez de un 'smartwatch' más aparatoso.