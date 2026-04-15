Este Garmin Forerunner es acierto seguro si eres 'runner': no es caro y sí súper preciso

El Garmin Forerunner 265 es uno de los preferidos de los 'runners'.

Para correr, para nadar o para rodar en bici: el Garmin Forerunner es de los relojes más queridos por los deportistas.

Ni que decir tiene a estas alturas que, aunque hay varias marcas que tratan de plantarle cara, Garmin sigue siendo el rival a batir para todas en el sector de los relojes deportivos. Sí, los relojes de Apple están bien y son bonitos, pero los deportistas de verdad buscan sobre todo precisión a la hora de medir sus entrenamientos, y ahí esta compañía tiene una merecida fama de hacerlo mejor que las demás.

Claro está que muchos de sus relojes no son precisamente baratos, sobre todos los Fenix, la familia de gama alta, pero hay otras opciones mucho más baratas. La más vendida en casi todas las tiendas es la de los Forerunner, y dentro de ella, el Forerunner 265.

Este modelo es increíblemente equilibrado en características, en batería y, cómo no, en precio. Ahora mismo cuesta solo 260 euros si aplicas el código SRES15, y el envío es gratis y rápido desde España, aunque sea AliExpress quien lo vende.

Garmin Forerunner 265 Con GPS ultrapreciso, más de una semana de batería y pantalla AMOLED, este reloj lo tiene todo para usarlo en decenas de deportes distintos. 260€ en AliExpress 359€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Esta tienda ha ido poco a poco ampliando el catálogo de los productos que vende en España, con garantía local e igualdad de condiciones con cualquier otro distribuidor.

Por dar algo de contexto a esta oferta en el Garmin Forerunner 265, basta señalar que en Amazon cuesta 359 euros, así que la diferencia entre ambas tiendas es abultadísima.

Si no puedes ir a por un Fenix, que juega en otra liga de precio, este modelo seguramente sea la mejor opción que hay ahí fuera. La razón es bastante sencilla: mezcla muy bien una pantalla AMOLED con funciones avanzadas de entrenamiento, GPS de nivel alto, una autonomía muy superior a la de la mayoría de relojes inteligentes generalistas y un ecosistema pensado para deportistas de verdad.

La pantalla AMOLED se ve bien en cualquier circunstancia, una de las ventajas de estos paneles con respecto a otros más modestos. El Forerunner 265 mantiene una autonomía muy seria, con hasta 20 horas de GPS y hasta casi tres semanas de uso normal, una diferencia enorme frente a relojes como el Apple Watch, que en este terreno sigue jugando claramente por detrás. Y eso, para cualquiera que entrene varias veces por semana o que no quiera vivir pendiente del cargador, cambia muchísimo la experiencia.

Además, no se queda en contar pasos o registrar entrenamientos de forma básica, sino que entra de lleno en ese territorio en el que el reloj empieza a parecerse más a un entrenador silencioso que a un accesorio. Lleva sensor óptico Garmin Elevate V4, recepción multibanda con SatIQ para gestionar mejor la precisión del GPS, altímetro barométrico y un conjunto de métricas muy completas que incluyen estado de entrenamiento, recuperación, perfiles multideporte y datos avanzados para running, ciclismo y natación.

No solo te dice cuánto has corrido, sino también cómo lo estás asimilando, si vas progresando, si te estás pasando de rosca o si conviene aflojar un poco para no entrenar peor por puro exceso. Esa es precisamente una de las grandes diferencias frente a muchos 'smartwatches' convencionales: el Apple Watch puede ser mejor como reloj generalista, como extensión del iPhone o como centro de notificaciones, pero cuando hablamos de deporte puro, planificación y lectura útil del entrenamiento, Garmin sigue yendo varios pasos por delante.

No es solo una cuestión de batería, que también, sino de enfoque: uno está hecho para acompañarte en el día a día y el otro para ayudarte a mejorar de verdad cuando sales a entrenar.

Y ahí entra Garmin Coach, que es uno de esos argumentos que muchas veces no se mencionan lo suficiente y que, sin embargo, tienen un valor enorme para quien corre sin entrenador o no sabe muy bien cómo estructurar sus semanas.

Garmin Coach es la plataforma de planes de entrenamiento de Garmin para carrera y ciclismo, te permite fijar objetivos concretos y enviar esos entrenamientos al reloj para seguirlos directamente desde la muñeca, con sesiones adaptadas al plan elegido y a tu progresión.

Esto hace que el Forerunner 265 no sea solo un reloj que registra lo que haces, sino una herramienta que también te propone qué deberías hacer después.