Furby sigue triunfando, aunque la versión más extravagante es la que se está agotando

Los niños de los 90 no pudimos resistirnos a él... y los de ahora, tampoco. Furby lleva entreteniendo a diferentes generaciones desde 1998, aunque ahora lo hace reversionado y conectados a una aplicación móvil. Este juguete animatrónico, con un aspecto un tanto inquietante, ha encandilado a muchos niños con sus parloteaos, mientras muchos padres luchaban porque la colorida criatura se callara por las noches.

Como una evolución del Tamagochi, este juguete interactuaba con las personas y tenía unos movimientos muy realistas. Ahora sigue siendo así, aunque los han hecho aún más adorables, y también extravagantes. Este es el caso del modelo que está causando furor. Se trata del DJ Furby, un modelo musical que no requiere app ni internet.

DJ Furby. Amazon

Este Furby, a diferencia de los modelos clásicos, tiene un cuerpo alargado (a mí me recuerda un poco a Fújur, el dragón de La historia interminable). Pero, además, tiene música, luces y juegos, de ahí su apodo de DJ. De hecho, los niños pueden crear más de 1.000 combinaciones, desde músicas personalizadas, hasta mezclar canciones de Furby. También escuchar ritmos relajantes en combinación con las luces o ver su respiración.

Igual que los modelos tradicionales, este modelo también habla furbish, el idioma de estos juguetes, además de español. El juguete, que es similar a un peluche, dispone de más de 20 juegos y algunos de ellos son multijugador.

Que no cunda el pánico para los padres: este juguete tiene un apagado rápido que permite desconectar a la criatura en cuanto los más pequeños se duermen. Y lo mejor de todo es que no requiere conexión a internet ni ningún tipo de conexión con aplicaciones.

Un Furby multifunción

El éxito de este Furby radica en todas las prestaciones que tiene el juguete, ya que, además de las clásicas, tiene otras muchas funcionalidades. Para empezar, se puede jugar a alimentarlo, a hablar en su idioma o a hacer bromas.

En el apartado musical, los niños pueden hacer mezclas de músicas y sonido, a hacer combinaciones con las luces... En su barriguita encontramos la sección de juegos, como el de memoria, el toque de luces o atrapa el color. También hay juegos de fiesta, como Furby Dice o Estatua musical. Por último, para llamar a la calma, hay disponibles movimientos de yoga y sonidos de relajación.

Con todo ello, se está convirtiendo en un auténtico reclamo. De hecho, en Amazon, es el juguete con sonido más vendido y ya no llega para Navidad.