Fire TV Stick convierte cualquier televisor en inteligente: controla tus películas y series con Alexa

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Gran parte del entretenimiento que consume la sociedad en la televisión reside en las plataformas de pago. Tener que estar enchufando el ordenador para poder ver tus series favoritas en pantalla grande es muy incómodo.

Las Smart TV están a la orden del día y todo el mundo parece tener una. Si ya cambiaste de televisor hace poco y no quieres tener que pasar por ello de nuevo, Amazon Fire TV Stick 4k Select te lo pone en bandeja.

La calidad va más allá

Podrás reproducir el contenido en 4k ultra HD con High Dynamic Range 10+, facilitándote una experiencia la alcance de unos pocos. Fire TV te proporciona acceso instantáneo a todo el contenido.

La configuración no puede ser más fácil, lo enchufas a la TV, lo conectas a la red wifi y disfrutas de una reproducción en streaming fluida. También podrás jugar a tus juegos de Xbox sin necesidad de consola, gracias al Xbox Game Pass Ultimate.

Todo a tu alcance desde un mismo sitio

A partir de ahora todo tu contenido favorito estará en un mismo lugar. Podrás disfrutar de entretenimiento con Prime Video, Netflix, Youtube, Disney+, Apple TV, RTVE Play, Movistar Plus, HBO Max, atresplayer y miles de apps más.

Tendrás a tu alcance miles de películas y series para llenar esas horas de relax donde te apetece un maratón de sofá para despejarte y evadirte del resto. Todo tu catálogo estará en el mismo sitio, ya que cuenta con 8GB de almacenamiento interno.

Centro de mandos para Alexa

Gracias a Amazon descubrirás un amplio abanico de maneras nuevas de buscar, ver y controlar tu contenido. Contarás con Alexa +, que te ayudará a encontrar tu nueva serie favorita. Si dispones de Prime, Alexa+, seguirá siendo gratis para clientes Prime.

Podrás controlar tus dispositivos de Hogar Digital y las cámaras mediante el comando de voz o pulsando el botón del mando. Hablando con naturalidad podrás delegar tareas, se adaptará a tus gustos y hará recomendaciones personalizadas, para que descubras tu nueva película o serie favorita.