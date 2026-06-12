Xiaomi va a por Apple: rebaja su tablet Android más potente y es clara alternativa

Tener una pantalla espectacular y potencia de sobra para estudiar, trabajar o jugar ya no requiere pagar un pastizal.

La Xiaomi Pad 7 es una de las opciones más equilibradas para quienes buscan un rendimiento de primer nivel en su día a día. Su diseño metálico estilizado resulta comodísimo para transportar a cualquier parte, asegurando que tus sesiones de streaming o de edición de documentos sean fluidas y adictivas gracias a sus cuatro altavoces estéreo con volumen mejorado.

Por supuesto, la verdadera magia de este modelo reside en su imponente panel de 11.2 pulgadas con resolución 3.2K. Esta configuración técnica ofrece una nitidez brutal que resalta cada detalle de tus series y videojuegos favoritos. La fluidez de sus 144 Hz de refresco marca una diferencia abismal frente a las pantallas tradicionales de la competencia, logrando que los menús y las aplicaciones se muevan con una suavidad pasmosa que agradecerás desde el primer segundo de uso.

Además, si aprovechas esta oportunidad, te llevas la Xiaomi Pad 7 por 268 euros en su configuración de entrada. Un precio de derribo para un hardware que incorpora el procesador Snapdragon 7+ Gen 3. Este chip, construido en un proceso de 4 nanómetros, gestiona de forma impecable las tareas exigentes y la multitarea pesada.

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Amazon 263,63 € Pantalla 3.2K de 11,2", tasa de refresco de 144 Hz, procesador Snapdragon 7+ Gen 3, batería de 8850 mAh, HyperOS 2 y sonido envolvente para jugar y trabajar sin límites.

Con el objetivo de exprimir al máximo tus jornadas creativas, la autonomía se convierte en un factor clave. Su generosa batería de 8850 mAh está diseñada para aguantar largas horas de reproducción de vídeo, navegación web o edición fotográfica intensa. Por lo tanto, su sistema de carga rápida de 45 vatios te garantiza recuperar toda la energía en poco más de hora y media, evitando que te quedes colgado a mitad de un proyecto importante o durante un viaje largo.

La experiencia de usuario da un salto cualitativo enorme gracias a la implementación de Xiaomi HyperOS 2. Esta capa de personalización, basada en Android 15, optimiza los recursos de la máquina de manera inteligente para que la navegación sea intuitiva. El intuitivo modo de estación de trabajo transforma la interfaz por completo, permitiendo gestionar múltiples ventanas flotantes de forma simultánea.

La integración con el ecosistema de la marca facilita enormemente tu rutina de trabajo. Si utilizas un smartphone de la firma, la función de sincronización de red te conecta a internet al instante con un solo toque y sin complicaciones. Mediante estas herramientas de conectividad avanzadas, puedes responder llamadas directamente desde la pantalla o arrastrar archivos e imágenes entre pantallas utilizando la tecnología de proximidad NFC en pocos segundos.

El apartado de cámaras cumple con sobresaliente. Su lente delantera ultra gran angular de 8 megapíxeles te mantiene siempre bien encuadrado y enfocado en las reuniones virtuales. Al mismo tiempo, la cámara trasera de 13 megapígreses resuelve con solvencia el escaneo de documentos de estudio o de trabajo, guardando cada texto con una claridad impecable y lista para compartir por correo electrónico.

El panel cuenta con una triple certificación TUV Rheinland que reduce la emisión de luz azul y reduce el parpadeo. Gracias a este cuidado algoritmo que respeta el ritmo circadiano, notarás la vista mucho menos cansada incluso después de pasar toda la tarde estudiando tus apuntes o devorando las últimas novedades de tus plataformas de vídeo bajo demanda.

Las capacidades de este hardware demuestran que no hace falta gastar un dineral para disfrutar de una experiencia multimedia de gama alta. Si estabas esperando el momento idóneo para renovar tu viejo equipo de entretenimiento, la Xiaomi Pad 7 se perfila como una de las compras inteligentes del año.