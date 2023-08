Este es el cerrojo para puertas que no necesita agujeros, es fácil de instalar y actúa de seguridad para niños y mascotas

Muchas veces no reparamos en la importancia de un pestillo en según qué estancias de nuestra casa para garantizar la intimidad, o en una cerradura extra cuando vamos de viaje para mejorar la seguridad o, incluso, en un cerrojo para algunas habitaciones del hogar donde no queremos que entren los niños pequeños o las mascotas. Todas estas situaciones tienen algo en común: necesitan una cerradura de seguridad fácil de instalar, sin necesidad de obras ni agujeros, que se pueda poner y quitar con rapidez y para usar en casa o, incluso, fuera de España cuando viajamos.

Y, desde 20deCompras lo hemos encontrado. El pestillo que no necesita agujeros, con un mecanismo de ajuste rápido y un cierre fácil y rápido que actúa de sistema de seguridad para niños y de pestillo cuando lo necesitemos. Posee un diseño especial con un método de bloqueo y desbloqueo que solo necesita tres botones para que con un giro de mano pueda quedarse la puerta cerrada. Es fácil desbloquear desde dentro por adultos, pero difícil para los niños.

No es de extrañar que posea casi las 5 estrellas de calidad de producto (4,7) en Amazon, supere las 2.000 valoraciones positivas y haya obtenido la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad-precio.

Este pestillo portátil no ocupa nada en la maleta y es perfecto para cerrar cualquier puerta sin cerradura de seguridad cuando nos vamos de viaje. También en casa cuando no queremos que los niños o mascotas entren o salgan de una estancia. Y, como no, también es ideal para ganar privacidad en cualquier sitio.

Para instalarlo se hace en la cerradura directamente, solo necesitas pegarlo con la cinta adhesiva 3M VHB, que viene incluida, y colocar el bloqueo de palanca en la puerta, por tanto, no necesitarás taladros ni herramientas. Lo mejor es que se puede quitar fácilmente sin ningún residuo y no daña la puerta.

