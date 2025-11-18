Este elegante reloj no es un Rolex, es un Casio y su precio es sorprendentemente bajo

El Casio Edifice es un reloj con aspecto de gama alta pero precio muy asequible.

Los aficionados a la relojería suelen tener varios modelos que son sus favoritos. El problema es que muchos de esos iconos, como el Omega Speedmaster o los cronógrafos de Rolex, tienen precios desorbitados, al alcance de muy pocos.

Pero en el universo de la relojería, hay marcas de plena confianza que demuestran que no hace falta gastarse una fortuna para tener un reloj elegante, fiable y con un diseño espectacular.

Casio Edifice Ef-129d-1avudf Este reloj de corte clásico y correa de acero es elegante y bastante asequible ahora mismo. 57€ en AliExpress 100€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

En esa categoría, Casio es el rey indiscutible. Un buen ejemplo es el Casio Edifice, un reloj de corte clásico, deportivo y elegantísimo que ahora, con las ofertas del 11 del 11 de AliExpress, cuesta solo 57 euros aplicando el código ESAE12. Para que te hagas una idea de la ganga que es, en Amazon sigue por encima de los 100 euros.

El descuento de AliExpress es temporal, y es doble, ya que como decimos hay que sumarle el importe del cupón de -12 euros a un coste ya de por sí rebajado.

Parece un reloj mucho más caro de lo que realmente es

La línea Edifice de Casio se caracteriza por su lema "Speed and Intelligence", y este modelo es un reflejo perfecto de esa filosofía. Tiene una estética de reloj de carreras, deportivo pero a la vez increíblemente versátil. Puedes llevarlo con una camiseta y unos vaqueros, pero también con una camisa y una americana, y siempre quedará bien.

Su caja, de 44.8 mm de diámetro, está fabricada en acero inoxidable macizo, lo que le da un peso y una contundencia que transmiten calidad. El bisel, con un acabado pulido a espejo, contrasta a la perfección con la caja cepillada, creando un juego de luces muy atractivo.

La esfera es de color negro y tiene una sutil textura de fibra de carbono que le da una profundidad y un carácter únicos. Los índices horarios, al igual que las agujas, son de gran tamaño y están aplicados con un material luminiscente que, aunque no es el más potente del mercado, asegura una buena legibilidad en la oscuridad.

Los detalles en color rojo en el segundero y en la escala de minutos le dan ese toque deportivo y dinámico que tan bien le sienta.

A las 3 en punto, encontramos una ventana que nos muestra el día de la semana y la fecha, una complicación muy útil en el día a día. El cristal que protege la esfera es mineral, resistente a los arañazos, y la tapa trasera es roscada, lo que, junto con la corona protegida, le confiere una resistencia al agua de hasta 100 metros

El movimiento de cuarzo de Casio es una garantía de precisión y fiabilidad. Te olvidas de darle cuerda o de ajustarlo cada dos por tres. Y su batería, como es habitual en la marca japonesa, tiene una duración de varios años, por lo que su mantenimiento es prácticamente nulo.

El brazalete es de acero inoxidable, con eslabones sólidos y un cierre desplegable con doble pulsador de seguridad, que evita que se abra accidentalmente. Es cómodo, robusto y se integra a la perfección con el diseño de la caja.