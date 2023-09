Este canapé abatible tiene 413 euros de rebaja: la mejor manera de aprovechar el espacio bajo cama

Cada vez menos gente escoge los somieres para las camas, debido a que existen otras opciones de soportes para colchones más cómodas y resistentes que estas antiguas estructuras de madera. Algunos ejemplos son las bases tapizadas o los canapés abatibles que permiten ganar espacio extra de almacenaje bajo la cama. Por tanto, no es de extrañar que cada vez se vendan menos somieres en España. Además, existen ahora los canapés abatibles tapizados (es decir, con una superficie firme de apoyo para el colchón sin listones) que aúnan comodidad y espacio extra, dos en uno, lo que la convierte en una de las mejores opciones.

Los canapés abatibles tienen una gran capacidad de almacenaje, ya que hacen de una cama, un armario horizontal. Sin olvidar que tienen una base resistente para colchones viscoelásticos, de muelles o de látex, no importa la opción que elijas. No obstante, hay que tener en cuenta que estas opciones son más caras que un somier. Aunque, esto no tiene por qué ser siempre así, si sabes dónde buscar. Por ejemplo, Miravia ha rebajado más de 400 euros uno de sus canapés más vendidos. Se trata del canapé abatible tapizado de la marca What the Sleep.

Este modelo ha pasado de costar 710 euros a solo 297, que se lee pronto. Una inversión con una oferta irresistible, ya que con una rebaja del 58% puede tuyo este canapé de 32 centímetros de altura, una gran capacidad de almacenaje y con una tapa fácil de abrir con solo dos dedos, gracias a sus pistones hidráulicos.

Este canapé abatible es totalmente antideslizante, válido para cualquier tipo de colchón y cuenta con un arquillo para que el colchón no se mueva cada vez que abres la tapa. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: canapé abatible tapizado Storage Bed de What the Sleep Descripción: El canapé abatible tapizado Storage Bed de What the Sleep es tu complemento ideal para para cualquier equipo de descanso. Permite aprovechar al máximo el espacio disponible en la habitación, sus 32 centímetros de altura le dotan de una alta capacidad de almacenaje top. Marca: What the Sleep Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 269.99 Imagen:

Este canapé abatible permite aprovechar al máximo el espacio disponible en una habitación, por pequeña que sea. Además, lo tienes disponible (y rebajado) en multitud de medidas. Podrás abrirlo las veces que necesites de forma fácil gracias a sus pistones hidráulicos que permiten abrir la tapa con solo dos dedos, sin esfuerzo, ya que la superficie subirá sola.

Por otro lado, la parte superior está tapizada con un tejido 3D transpirable que garantiza una higiene correcta. Además, es cien por cien antideslizante, es decir, válido para cualquier tipo de colchón. Por último, no tienes que preocuparte por la cama y las sábanas, ya que cuenta con un arquillo para que el colchón no se mueva cada vez que abres la tapa.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Miravia y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.