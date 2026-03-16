Es la Dyson más barata, y ahora más: cae a menos de 300 euros y vuela en Amazon

Dyson ha rebajado una de sus aspiradoras más vendidas, la V8, que además es la más barata. Lo ha hecho en Amazon.

Desde que me compré mi primera Dyson, no he parado de recomendar esta marca a todos los que me preguntan. Cuando pruebas una aspiradora sin cable que de verdad funciona, cuesta muchísimo volver a la escoba y el recogedor. El problema, claro, es que Dyson suele moverse en precios altos o directamente muy altos, así que mucha gente se queda mirándolas desde lejos.

Por eso me parece tan interesante lo que pasa ahora con la Dyson V8 Absolute, que es el modelo “barato” de la marca, entre comillas, y que ahora mismo ha bajado hasta los 289 euros en Amazon, quedándose por debajo de la barrera psicológica de los 300 euros.

Si estabas esperando una oportunidad de verdad para entrar en el universo Dyson, esta es probablemente una de las mejores.

Dyson V8 Absolute Esta potente aspiradora sin cables viene con todos los accesorios necesarios para una limpieza completa. Por 289 euros * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

La gracia de este modelo es que no intenta vender humo ni funciones exóticas que luego no usas nunca. Es una aspiradora sin cable pensada para limpiar bien, rápido y sin complicarte la vida.

Dyson la equipa con un motor digital que gira hasta 110.000 revoluciones por minuto y genera una potencia de succión de 115 vatios de aire, suficiente para el polvo diario, la suciedad incrustada y el pelo que se queda pegado en alfombras, sofás o rincones de la casa.

Otra de las razones por las que la V8 Absolute merece tanto la pena es su formato. Pesa alrededor de 2,5 kilos, así que se mueve con bastante facilidad por toda la casa si tienes que levantarla para limpiar cortinas, estanterías altas o las esquinas del techo. Además, se transforma en aspiradora de mano en cuestión de segundos, lo que la hace muy útil para repasar el sofá, limpiar colchones, aspirar el coche o quitar migas.

Esa versatilidad es una de las cosas que más se agradecen en el día a día, porque al final lo importante en una aspiradora no es solo que aspire mucho, sino que te dé pereza cero usarla.

En cuanto a autonomía, la Dyson V8 Absolute ofrece hasta 40 minutos de uso con una carga completa y tarda unas 5 horas en recargarse. Evidentemente, ese tiempo varía según el accesorio que estés usando y la potencia seleccionada, pero para un piso medio es más que suficiente si haces una limpieza normal.

Tiene dos modos de potencia, así que puedes priorizar duración cuando solo quieres mantener la casa en orden o subir la intensidad para zonas más complicadas. No es la Dyson con más batería del catálogo, eso está claro, pero sí una de las más equilibradas si miras lo que cuesta ahora mismo y lo que ofrece a cambio.

Un punto especialmente interesante de la versión Absolute es el paquete de accesorios. Dyson incluye dos cabezales principales: el Motorbar, pensado para alfombras y para lidiar con pelos gracias a su sistema antienredos, y el Fluffy, mucho más suave y eficaz en suelos duros como parquet, tarima o baldosa.

Esa combinación es justo la que hace que este modelo sea tan recomendable para casas reales, donde casi siempre conviven varios tipos de superficie y donde no basta con un solo cepillo “para todo”. También suele venir con herramientas extra para ranuras y detalles, además del soporte de pared, así que la puedes guardar cargando y lista para entrar en acción en cualquier momento.

Tampoco conviene pasar por alto la filtración, porque aquí Dyson sigue marcando distancias con muchos modelos más baratos. La V8 Absolute cuenta con filtración completa de la máquina y, según la marca, es capaz de capturar partículas microscópicas y alérgenos, expulsando un aire más limpio. Esto se nota especialmente si en casa hay mascotas, si alguien tiene alergia al polvo o si simplemente no quieres que una parte de la suciedad vuelva a salir despedida al ambiente mientras limpias.