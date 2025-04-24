La energía solar "de bolsillo" baja de precio: este generador con 600W está en oferta en Aliexpress

Contar con un generador en casa es una excelente forma de estar preparado ante posibles cortes de luz. Una de las opciones más completas y accesibles del momento es la Allpowers R600.

Aunque en la mayoría de ciudades españolas la red eléctrica es estable y los cortes de luz son poco frecuentes, en zonas rurales o durante picos de demanda, es común que surjan problemas de suministro. Por eso, contar con una fuente de energía de respaldo puede ser una decisión muy acertada, tanto para el hogar como para actividades al aire libre.

Para quienes disfrutan de campings, excursiones o escapadas en caravana, tener un generador portátil resulta especialmente útil. No se trata solo de comodidad, sino también de seguridad: poder cargar el móvil, encender una pequeña cafetera o alimentar un portátil puede marcar la diferencia en plena naturaleza.

Afortunadamente, tanto AliExpress como Amazon han rebajado una de las opciones más versátiles del mercado: el Allpowers R600, una batería portátil que también puede cargarse mediante energía solar. En el caso de AliExpress, el precio es especialmente atractivo: 162 euros con envío gratuito desde España, panel no incluido.

Generador Allpowers R600 Con una salida de hasta 600W, con un máximo de 400W en sus enchufes convencionales.

Potencia suficiente para múltiples dispositivos



Esta batería portátil con carga solar es perfecta para camping y para acampada, pero también para tenerla como respaldo ante apagones. Allpowers

El Allpowers R600 ofrece una salida de hasta 600W, con un máximo de 400W en sus enchufes convencionales, lo cual lo convierte en una opción sólida para alimentar dispositivos de consumo medio, como portátiles, cargadores múltiples o pequeños electrodomésticos. Si bien no está diseñado para sustituir a un generador de gasolina tradicional, es perfecto para el uso cotidiano o en momentos puntuales.

No podrá hacer funcionar aparatos de alto consumo como una lavadora o un frigorífico, pero sí puede alimentar hasta seis dispositivos al mismo tiempo, gracias a su variedad de puertos, que incluye tanto enchufes estándar como salidas USB. Esta flexibilidad lo hace ideal para adaptarse a diversas necesidades, tanto en casa como fuera de ella.

Además, su capacidad de carga solar le otorga una gran autonomía. Puedes conectarle un panel solar (ya sea el vendido en AliExpress o uno compatible), o enchufarlo a la red para recargarlo como una power bank de gran capacidad y alto rendimiento.

Carga rápida, buen precio y envío desde España



Según el fabricante, el Allpowers R600 puede recargarse por completo en aproximadamente una hora si se utiliza el sistema de carga solar adecuado, lo cual es una cifra más que aceptable para una batería de esta categoría. Esto lo convierte en una opción especialmente útil en situaciones de emergencia o cuando se necesita una recarga rápida durante una jornada de camping.

Otro punto a su favor es que AliExpress envía este modelo desde almacenes en España, lo que garantiza una entrega rápida y sin complicaciones adicionales de aduanas. Esto es algo que no siempre ocurre en esta plataforma, por lo que se agradece en este caso.

En definitiva, por 162 euros y con envío gratuito desde territorio nacional, este generador solar portátil ofrece una relación calidad-precio excelente, ideal tanto para aventuras al aire libre como para cubrir posibles imprevistos energéticos en casa.