Dyson planta cara a las imitaciones y rebaja 200 euros una de sus deseadas aspiradoras sin cables

Hasta el 7 de julio, la firma rebaja su catálogo, lo que incluye el modelo V15 detect con filtración HEPA e iluminación led para recoger todo el polvo.

Sabemos de primera mano que las aspiradoras sin cables de Dyson merecen (¡y mucho!) la pena. De hecho, tengo la V12 y volvería a invertir cada euro que cuesta, pero claro, suponen un desembolso que no siempre está al alcance de todos los bolsillos (aunque se amortiza rápidamente). Por ello, son muchas las imitaciones low cost que han surgido en el mercado y que incluso replican el diseño de los modelos de la marca.

Pero, si nos ponemos exquisitos, a la hora de la verdad no tienen nada que ver, ni en prestaciones ni en diseño. Así que, Dyson, para animar a apostar por su tecnología original, ha rebajado parte de su catálogo, lo que incluye aspiradoras sin cables. De hecho, el modelo V15 Detect está ahora 200 euros más barato.

Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect Aspiradora vertical con potente filtración HEPA, 60 minutos de autonomía y sensor de detección de polvo.

Aunque todavía hay que desembolsar 599 euros para conseguirla, se trata de una rebaja muy interesante si estás interesado en las máquinas de la firma. A cambio conseguimos un modelo potente con filtración HEPA, que recoge con precisión las partículas microscópicas y alérgenos para expulsar aire limpio.

Pero si por algo me ha conquistado Dyson es por sus cabezales intercambiables y en este modelo no iban a ser menos. Además del cepillo Motorbar que es apto para todo tipo de suelos y perfectos para casas con mascotas, incluye el Fluffy con luz para que no se escape ni una mota de polvo. En mi casa hasta hay discusiones por ver quien pasa el aspirador a oscuras...

Potencia y eficacia

Por mucho que intente mantener mi casa limpia, no hay día en el que el polvo no se acumule en el suelo, más ahora que tengo las ventanas abiertas más tiempo. Pero este tipo de dispositivos permiten realizar una limpieza rápida y efectiva, por lo que el mantenimiento es mucho más sencillo. De hecho, es la fórmula para evitar las pesadas limpiezas generales.

Además, al incorporar el accesorio rinconera, que también es perfecto para eliminar el polvo de los muebles, y el multifunción que es mi favorito para el coche o las tapicerías, la aspiradora sin cable V15 Detect de Dyson es una solución de limpieza completa y muy útil para el hogar.

Este modelo incluye un cabezal para iluminar la suciedad y que esta no pase desapercibida. Dyson

Nada se le resiste a este dispositivo, puesto que ofrece un potente motor y una potencia de succión muy efectiva. Los datos de la limpieza se recogen, además, en la pantalla LCD que informa del número y tamaño de las partículas recogidas. Pero lo que más me gusta de esta pantalla es que ahí muestra paso a paso cómo se debe limpiar el aparato (¡adiós, tutoriales de Youtube! o cualquier incidencia, por lo que arreglarla es más sencillo.

No menos importante es el hecho de que se transforma en aspiradora de mano en cuestión de segundos, que dispone de un vaciado higiénico de la suciedad y que ofrece 60 minutos de autonomía para realizar la limpieza.

Dyson de rebajas

La increíble rebaja en la aspiradora sin cables V15 no es la única que merece la pena aprovechar en Dyson. Además de otros modelos de escobas, su tecnología para el cuidado del cabello o del aire también están en oferta, eso sí, solo hasta el próximo 7 de julio.