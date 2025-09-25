Dyson se adelanta (¡y mucho!) al Black Friday al rebajar hasta 200 euros sus deseadas aspiradoras sin cables

Las escobas verticales de la firma son unas de las más buscadas y ahora hay modelos punteros por apenas desde 300 euros.

Desde hace muchos años, la limpieza del hogar es más sencilla gracias a los dispositivos que hemos añadido a nuestro batallón. Los robots aspiradores fueron los pioneros y ahora incluso hay modelos que se autolimpian. Sin embargo, las aspiradoras sin cables son las favoritas.

Y no me extraña: su gran potencia permite dejar el suelo impecable en tiempo récord siendo nosotros los que controlamos el proceso y sin necesidad de programar nada. Dyson ha sido una de las marcas que ha elevado las escobas verticales y, a día de hoy, sus modelos son los más buscados del mercado.

Yo también caí rendida a sus encantos y, sin duda, volvería a comprarme una. Quizás requieren mayor inversión que otras firmas, pero, sin duda, merecen la pena. Además, ahora en Dyson han activado una promoción digna de Black Friday: hasta el 6 de octubre, puedes conseguir algunas de sus aspiradoras sin cables hasta 200 euros más baratas.

La V15 Detect Fluffy, la más rebajada

La aspiradora V15 Detect Fluffy. Dyson

Con una rebaja de 200 euros, este modelo se convierte en uno de los más rebajados. De costar 799 euros, ahora te lo llevas por 599. A cambio, obtienes un modelo con 240 air watts de succión, 60 minutos de autonomía y cabezal iluminado para eliminar

También incluye otros accesorios, lo que permite realizar una limpieza completa por toda la casa, incluso en las esquinas y rincones más difíciles.

La V8 Absolute, la más barata de la promoción

La aspiradora V8 Absolute. Dyson

Aunque el modelo actual más barato de Dyson es el V8 Advanced, con un descuento importante encontramos de la misma gama la versión Absolute, que se caracteriza por tener buena potencia, por se apta para todo tipo de suelos y ofrecer tecnología antienredos. Su precio habitual es de 499 euros, pero ahora está 150 euros más barata: te la llevas por 349 euros.

El aspiradora que también friega, por menos de 800 euros

La aspiradora V15 Detect Submarine. Dyson

Aunque se trata de una inversión mayor, este dispositivo todo en uno de Dyson merece la pena. Se trata de una aspiradora vertical que, además, incluye un cabezal de fregado para poder realizar esta tarea con un solo dispositivo. Es perfecto para suelos duros (baldosas, piedra, madera, vinilo, laminados...) y permite detergente.

Todo ello con 240 watios de succión, 60 minutos de autonomía y sensor de detección de polvo. Su precio habitual es de 949 euros, ahora está por 799.

Otros dispositivos con grandes rebajas

Aunque las aspiradoras sin cables son los dispositivos habituales que esperamos encontrar en rebajas, la promoción de descuentos se amplía a todos los productos de su página web. Y, la verdad, también son bastante interesantes. Por un lado, su novedosa fregona eléctrica, tiene una rebaja de 300 euros, mientras que el robot aspirador de la firma está 450 euros más barato.

Más allá de la limpieza, Dyson ha rebajado otros de sus productos., entre ellos, el Dyson Airwrap perfecto para cabellos rizados: ahora está 120 euros más barato. En la misma línea para el cabello, el deseado secador Supersonic cuesta ahora 429 euros, frente a los 499 habituales. Los purificadores y ventiladores también están de oferta, como es el caso del modelo Dyson Cool AM07 que está rebajado 120 euros.