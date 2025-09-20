Ni Dyson ni Cecotec: Rowenta tiene una aspiradora sin cables potente y ultraligera por menos de 140 euros

Ligera y potente para el día a día: la Rowenta X-Pert 7.60 limpia del suelo al techo, ilumina el polvo con LEDs y se convierte en aspiradora de mano al instante.

Las aspiradoras sin cable se han convertido en el "coge y limpia" de la casa. Nada de desenrollar mangueras o pelearse con enchufes: un clic, dos pasadas y adiós a las migas del desayuno o a la arena traicionera de la entrada. El formato escoba cabe en cualquier rincón, llega a zócalos y esquinas con más soltura que un trineo clásico y, si además se transforma en aspiradora de mano, remata sofá, encimera y coche sin cambiar de aparato.

Su otra gran baza es la rapidez. Para un mantenimiento diario, el combo de batería + cepillo motorizado te permite ir por habitaciones sin pensar en cables ni puertas. Eso sí, para que la experiencia sea cómoda de verdad importan dos cosas: el peso (tu brazo lo nota al minuto cinco) y un buen cabezal que "agarre" polvo fino y pelusas en suelos duros y alfombras. Si además lleva luces, descubrirás polvo donde jurabas que no había nada. Sorpresa.

En ese punto entra la Rowenta X-Pert 7.60, una escoba sin cable que apuesta por la ligereza y por un diseño pensado para limpiar del suelo al techo. Combina motor de 140 W con un cuerpo muy manejable, autonomía suficiente para una sesión completa y un set de accesorios que cubre desde el salón hasta el maletero. Cuesta menos de 140 euros.

Rowenta X-Pert 7.60 140 W, hasta 45 minutos en modo eco, cepillo con luces LED y mini cepillo para pelo animal. Depósito fácil de vaciar, filtro lavable y base con carga. Incluye accesorios. Comprar



Ligera de verdad, con cabeza que ve en la oscuridad

Aquí el dato que manda no es sólo la potencia, sino cómo se traduce en uso. Con "modo mano" por encima del kilo y "modo escoba" alrededor de los 2 kg, la X-Pert 7.60 es de las que puedes subir por escaleras o levantar para el techo sin convertirlo en ejercicio de hombro. Eso, junto a un tubo ágil y un cabezal que gira con naturalidad, hace que limpiar debajo del sofá no sea una escena de contorsionismo.

El cabezal principal incluye luces LED: detalle pequeño, resultado grande. Iluminan justo delante del cepillo y ponen en evidencia polvo fino, restos de comida o pelo en zonas poco iluminadas (debajo de la cama, entre patas de sillas, rincones del pasillo). El cepillo de nylon que gira a alta velocidad ayuda a levantar suciedad en alfombras finas y moquetas, mientras que en suelo duro arrastra sin "escupir" hacia atrás.

La batería rinde lo suficiente para una vuelta completa de mantenimiento. En modo eco y como aspiradora de mano, Rowenta habla de hasta 45 minutos; en la práctica, alternando potencias, cubres habitaciones, pasillo y pelusas del sofá sin mirar el porcentaje cada dos por tres. Cuando toque recarga, el ciclo rápido de unas 3 horas y la base con espacio para accesorios simplifican la rutina.

Accesorios que sí se usan

Una escoba sin cable convence cuando sus accesorios no se quedan en la caja. Aquí, el mini cepillo motorizado para pelo de mascota marca la diferencia en sofás, rascadores y maleteros; levanta los pelos cortos que se agarran como velcro. El boquilla para ranuras entra entre cojines y rodapiés, y el cepillo para sofás va muy bien para polvo en superficies textiles sin maltratarlas. Los Easy Brush integrados te salvan de ir a buscar un plumero cuando pasas por estanterías.

El depósito de 0,44 l se vacía fácil sobre la basura sin "nube" de polvo, y tanto depósito como filtro lavable se enjuagan bajo el grifo para dejarlo listo. Consejo práctico: un enjuague rápido cada pocas sesiones y un secado completo al aire mantienen el flujo de aire y evitan olores. Si sueles aspirar arena de gatos o obra, intercalando una limpieza del filtro notarás la succión más constante.

Otro punto interesante es la reparabilidad de 15 años que Rowenta respalda en su gama: piezas disponibles y servicio pensado para alargar la vida del producto. En tiempos de "usar y cambiar", se agradece.