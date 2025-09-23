Roomba también aspira, friega y se limpia sola con este modelo de poco más de 500 euros

Un robot que aspira, friega y se limpia solo: mapea tu casa, evita cables y vuelve a su base para vaciar el polvo y lavar las mopas. Menos tareas, más constancia.

Los robots que aspiran ya no sorprenden a nadie. Lo interesante hoy es cuánto trabajo real te quitan: si sólo pasan la mopa "de compromiso" o si pueden encargarse de las pelusas, el polvo del día, las migas que caen junto a la encimera y, de paso, el fregado de las zonas que más se ensucian. La diferencia está en el sistema de navegación, en cómo gestionan los obstáculos (hola, cables) y, sobre todo, en cuánto mantenimiento te piden a ti.

En la gama que combina aspirado y fregado, el salto de comodidad llega cuando la base no se limita a cargar la batería. Las estaciones que vacían el depósito por ti, lavan las mopas y las secan evitan olores, reducen el manoseo y mantienen el robot listo día tras día. No es magia, es logística doméstica bien resuelta: menos tareas pequeñas que, sumadas, roban tiempo.

En ese terreno se mueve el iRobot Roomba Plus 505 Combo con Base AutoWash: un modelo que aspira, friega y descarga el trabajo sucio en su estación. Navega con LiDAR, identifica obstáculos con cámara e IA, y permite configurar limpiezas por habitaciones o zonas sin pelearte con la app. El objetivo no es que limpies menos, sino que te ocupes menos de la limpieza. Cuesta poco más de 500 euros.

iRobot Roomba Plus 505 Roomba Plus 505 Combo con Base AutoWash: aspira y friega con mopas DualClean y PerfectEdge, navega con LiDAR y PrecisionVision, y en la estación vacía, lava y seca para quedar listo. Comprar en PcComponentes



Piso brillante sin ensuciarte las manos

Lo más práctico es la estación. Tras cada sesión, el robot llega, vacía el polvo en la bolsa de la base y las mopas pasan por su rutina: enjuague, lavado y secado con aire caliente. Resultado: no tienes que estar pendiente de aclararlas ni de colgarlas en el lavadero. Si sueles fregar la cocina a diario y el pasillo a días alternos, aquí puedes olvidarte de esa microgestión; el robot arranca con las mopas limpias y termina dejándolas listas.

Durante la limpieza, la combinación de mopas DualClean con PerfectEdge y SmartScrub se nota en bordes y manchas (café, salsa, pisadas húmedas). El brazo que acerca el fregado a rodapiés y patas ayuda a no dejar esa línea de polvo que delata a tantos robots. Y cuando detecta alfombra, levanta las mopas para no humedecerla: detalle que te ahorra sustos si mezclas suelos duros con textiles.

La navegación ClearView Pro LiDAR, unida al reconocimiento PrecisionVision, evita el clásico drama con calcetines, cables o "accidentes” de mascotas. No es invencible (ningún robot lo es), pero reduce mucho las interrupciones. Además, puedes pedirle desde el móvil "aspira el salón" o "limpieza combinada en la cocina" y ajustar succión o pasadas extra en zonas conflictivas. Para quienes tienen zonas de mucho tránsito, la función que prioriza habitaciones que se ensucian antes es más útil de lo que parece.

Perfecto para crear rutinas

Estos equipos dan su mejor versión cuando tú pones unas reglas sencillas. Primero, despejar lo básico: recoger cables sueltos y juguetes antes de programar. Segundo, planificar horarios inteligentes: por ejemplo, fregado combinado justo después de cocinar y aspirado general cuando sales a pasear al perro. Tercero, aprovechar los mapas para definir zonas con nombre y atajos (bajo la mesa, entrada, alfombra del salón).

El mantenimiento se vuelve rutinario y breve: revisar la bolsa de la base cada varias semanas, enjuagar el filtro cuando toque y comprobar que los cepillos no acumulen pelos. Como la estación lava y seca las mopas, desaparece esa pereza post-limpieza que hacía que pospusieras el siguiente ciclo. Al final, lo que te da no son metros más limpios, sino días más constantes, que es lo que mantiene la casa a raya.

Si nunca has tenido robot, una recomendación: empieza en modo combinado con ajustes moderados y sube potencia o pasadas sólo en las zonas que lo necesiten. También puedes alternar un día "aspirado+fregado" y otro "aspirado rápido". La idea es que el robot mantenga, y tú te reserves para un repaso puntual de esquinas o zócalos cuando quieras sacar nota.