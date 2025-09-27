Dreame tiene el dispositivo de limpieza definitivo que aspira y friega por menos de 300 euros

Un solo pase y a otra cosa: esta Dreame aspira, friega y se autolimpia. Llega a rodapiés, ajusta potencia según suciedad y deja el suelo listo sin cables.

Hay días en los que el suelo parece una pista de obstáculos: migas, gotas de café, huellas del perro que no entiende el concepto de "limpio". Aspirar y, después, fregar es el ritual de siempre, pero también el que más tiempo roba. Por eso han ganado terreno los equipos 2 en 1 que aspiran y friegan a la vez: recogen el sólido, levantan la mancha y dejan el suelo razonablemente seco en una sola pasada.

El atractivo de estos modelos no está sólo en "hacer dos cosas a la vez", sino en cómo gestionan el mantenimiento. Si el cepillo se enreda con pelos, si hay que lavar a mano los rodillos después de cada uso o si el agua sucia acaba oliendo a ciencia ficción, la magia se esfuma. La diferencia entre usarlo cada día o dejarlo en el trastero está en los detalles: que limpie bordes, que se adapte a la suciedad real, que se lave solo y quede listo para la siguiente vuelta.

Con ese enfoque aparece la Dreame H12 Pro Ultra, una aspiradora-fregadora sin cable que hace el trabajo duro y, además, se limpia sola. Aspira sólidos y líquidos, friega con un rodillo que llega a los rodapiés y, al terminar, enjuaga el cepillo con agua caliente y lo seca con aire. La idea es sencilla: tú te ocupas de pasarla; ella se ocupa de quedar lista para la próxima. Y por solo 229 euros.

DREAME H12 Pro Ultra La Dreame H12 Pro Ultra combina succión y fregado con rodillo de borde a borde, sensor que adapta la potencia y autolavado a 60°C con secado por aire. Sin cable y con avisos por voz. Comprar por 229 euros



Aspira, friega y se autolimpia

El sensor de suciedad detecta dónde hay más lío y ajusta la potencia sin que tengas que tocar un botón; así no gastas batería a lo loco en el pasillo y sí donde hace falta (hola, cocina). El rodillo de borde a borde recorre rodapiés y esquinas, ese punto donde los robots suelen fallar y las mopas se rinden. Menos repasos con la fregona, más suelo limpio en menos tiempo.

Tras la sesión, llega la parte menos glamourosa de cualquier fregadora... Que aquí se resuelve sola. Pulsas y la H12 Pro Ultra lava el cepillo con agua a 60 °C y después lo seca con aire caliente. Traducido: adiós a los olores del depósito y al "ya lo limpiaré" que se convierte en "mañana". Además, el sistema de doble rotación y el raspador tipo peine evitan que el rodillo se convierta en un museo del pelo; lo desenreda y lo lleva al tanque de agua sucia.

Que sea sin cable la hace de verdad práctica para limpiezas exprés: subida de escaleras, giro en pasillos, vuelta por el salón y lista. La pantalla LED y las indicaciones por voz son un apoyo útil (sabes cuándo cambiar agua o activar el modo que toca) y el modo de succión a secas viene de perlas para recoger un vaso derramado sin montar charco.

¿Te quita el 90% del trabajo? Sí

La Dreame H12 Pro Ultra no viene a jubilar la fregona para siempre: una vez al mes quizá te apetezca un fregado profundo a la antigua. Pero en el mantenimiento diario cumple con nota: recoge restos, levanta manchas recientes y deja el suelo con buen aspecto sin que tú te quedes sin batería (la tuya, no la del aparato).

Si compartes piso o tienes poco tiempo, el valor está en la constancia. La autolimpieza a 60 °C y el secado con aire hacen que no pongas excusas para volver a usarla al día siguiente: sin olores, sin rodillo húmedo esperando en la base. Y el alcance en bordes evita el eterno "luego paso un trapo en las esquinas" que nunca llega.

Un consejo para alargar la vida del equipo: vacía el tanque de agua sucia al terminar y activa siempre la autolimpieza. Son dos minutos que evitan olores y dejan el interior en condiciones. Si sueles encontrar arenilla o pelo largo, revisa el raspador de vez en cuando; está para sufrir por ti, pero agradece un aclarado.