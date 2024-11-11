Las mejores ofertas del Singles Day para ahorrar antes de Black Friday

El 11 del 11 se celebra este día de descuentos.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El Día del Soltero, también conocido como Día Mundial del 'Shopping', ofrece descuentos en tiendas como El Corte Inglés, Media Markt, GHD o Foot Locker, entre otras, que estarán activas este 11 del 11.

Este noviembre no da tregua en lo que al ahorro se refiere y es que desde el inicio del mes ya pudimos disfrutar de las primeras ofertas de Black Friday en algunos ecommerce. Cecotec, Pc Componentes o Media Markt son algunas de las tiendas más esperadas que ya tienen ofertas. Sin embargo, antes de esta fecha comercial, en España se puede disfrutar de otra efeméride para ahorrar: el Singles Day, que significa Día del Soltero, y que anticipa buenos descuentos del Viernes Negro.

Esta fecha, que tiene su origen en china, también se conoce como Día Mundial del Shopping y ofrece descuentos en los comercios que se suman a la celebración. Así, esta jornada es la excusa perfecta para darse un capricho antes del Viernes Negro o Cyber Monday. También es una buena oportunidad de adelantar las compras navideñas.

Para que no se te pase ningún descuento, en 20deCompras buscamos los mejores productos que están en oferta por el Singles Day, así como las tiendas que se suman a la celebración del 11 del 11 y que no puedes perderte si quieres ahorrar.

Las mejores ofertas del Día del Soltero

El Singles Day nos da la oportunidad de conseguir todo tipo de productos a buen precio. Así, firmas de moda, belleza, electrónica y hogar se suman a esta celebración, por lo que seguro que aquello que tenemos en nuestra wish list lo podemos encontrar en oferta en alguno de los ecommerce que celebran el Día del soltero.

Dónde encontrar las mejores rebajas de Singles Day

Aliexpress . Uno de los precursores de este Día Mundial del Shopping rebaja gran parte de su catálogo hasta el próximo 18 de noviembre con lo que han denominado las mejores ofertas del año.

. Uno de los precursores de este Día Mundial del Shopping rebaja gran parte de su catálogo hasta el próximo 18 de noviembre con lo que han denominado las mejores ofertas del año. Media Markt . El comercio multimarca ofrece un descuento del 22% aplicado en el carrito en una selección de productos que incluyen informática, televisión, pequeño y gran electrodoméstico, tecnología y mucho más.

. El comercio multimarca ofrece un descuento del 22% aplicado en el carrito en una selección de productos que incluyen informática, televisión, pequeño y gran electrodoméstico, tecnología y mucho más. El Corte Inglés. Celebra el Día Mundial del Shopping con descuentos de hasta el 30% en electrónica, deportes, moda, hogar, belleza y mucho más.

Celebra el Día Mundial del Shopping con descuentos de hasta el 30% en electrónica, deportes, moda, hogar, belleza y mucho más. Sephora . En este Singles Day podemos encontrar hasta un 25% de descuento con el código SINGLES en maquillaje, tratamiento, perfume, cabello, cuerpo, productos virales y hasta estuches para adelantar las compras de los regalos de Navidad.

. En este Singles Day podemos encontrar hasta un 25% de descuento con el código SINGLES en maquillaje, tratamiento, perfume, cabello, cuerpo, productos virales y hasta estuches para adelantar las compras de los regalos de Navidad. Primor. Con el código SINGLE11, Primor ofrece un 11% de descuento extra en toda la web o la aplición.

Con el código SINGLE11, Primor ofrece un 11% de descuento extra en toda la web o la aplición. Foot Locker . Con el código GIFT20, obtendremos un 20% de descuento en una selección de calzado y moda con un gasto mínimo de 70 euros.

. Con el código GIFT20, obtendremos un 20% de descuento en una selección de calzado y moda con un gasto mínimo de 70 euros. GHD. Las mejores herramientas para el cabello están en GHD y con el código GHDDAYS se puede obtener hasta 50 euros de descuento en ellas.

Las mejores herramientas para el cabello están en GHD y con el código GHDDAYS se puede obtener hasta 50 euros de descuento en ellas. Yves Rocher . La firma celebra el Día de los solteros regalándonos nuestro producto favorito con compras a partir de 25 euros y el código SINGLE11.

. La firma celebra el Día de los solteros regalándonos nuestro producto favorito con compras a partir de 25 euros y el código SINGLE11. Krack Online. Para renovar nuestro calzado, Krack Online ofrece un 11% de descuento en una selección de favoritos por el 11 del 11.

Para renovar nuestro calzado, Krack Online ofrece un 11% de descuento en una selección de favoritos por el 11 del 11. Maquillalia . Para renovar nuestro neceser, Maquillalia ofrece descuentos muy interesantes del Singles Day. Algunas de ellas requieren el código SINGLESDAY.

. Para renovar nuestro neceser, Maquillalia ofrece descuentos muy interesantes del Singles Day. Algunas de ellas requieren el código SINGLESDAY. Dyson . En el Día del Soltero de Dyson podemos encontrar hasta 111 euros de descuento en herramientas para el cabello.

. En el Día del Soltero de Dyson podemos encontrar hasta 111 euros de descuento en herramientas para el cabello. Douglas. Desde muestras gratuitas hasta descuentos del 80%. Así es el 11 del 11 de Douglas, un imprescindible para apostar por la belleza y la cosmética.

Desde muestras gratuitas hasta descuentos del 80%. Así es el 11 del 11 de Douglas, un imprescindible para apostar por la belleza y la cosmética. Corazona. El cupón SINGLE24 permite disfrutar de un 25% de descuento en todo el catálogo de Corazona. Maquillaje, accesorios de belleza, uñas...

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