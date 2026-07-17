Disfruta del partido a lo grande: monta tu propio estadio con este proyector portátil

El partido se disfruta en casa y a lo grande con el proyector portátil de Amazon

Han pasado 16 años desde que al Selección Española no disputa una final del Mundial. Este domingo 19 de Julio pasará a la historia y resultará un día memorable que recordarás para el resto de tu vida. Al igual que aquel 11 de Julio de 2010, donde nos coronamos como campeones del Mundo en Sudáfrica,

El domingo será un día en el que te rodearás de tu círculo más cercano, familia y amigos estarán presentes para vivir una fiesta del fútbol que puede suponer la segunda estrella sobre nuestro escudo. No hay mejor forma de disfrutar de ello a lo grande, ahora es posible con este proyector de Amazon.

La oferta está disponible hasta el 23 de julio por menos de 190€. Es muy difícil encontrar proyectores 4k con esta resolución y HDR10. Lleva incorporado canales en vivo para que no te pierdas nada, y lo más importante, el partido.

Llévatelo a donde quieras



Allá a donde vayas a ver el partido podrás llevarte el proyector, cabe en cualquier bolso y es ideal para acampada, viajes o noches de cine. En este caso, deja que otros se encarguen de la comida, bebida y hielos, tu aportarás el alma del encuentro.

Control total a tu alcance

Podrás convertir tu teléfono móvil en el mando del proyector mediante la app. Desde este puedes compartir fotos desde tu galería o ajustar configuraciones sin moverte.

Lo que escapa de tu alcance es de lo que se encarga el Putrims S36 de forma autónoma. El proyector cuenta con un ajuste automático por medio de IA, que ajusta la geometría de la imagen de forma automática en segundos.

El tamaño y el volumen importan

Ver un partido de esta importancia en un televisor estándar está bien, pero la final del Mundial merece un trato especial. Este proyector te permite ampliar el tamaño a la pantalla soñada con la luz adecuada, así todo el mundo podrá disfrutar del partido y sentirse parte del público presente en el estadio.

Cuenta con una conectividad Bluetooth 5.2, para altavoces externos, esto te permite multiplicar la inmersión en el encuentro, podrás emparejar el proyector a una barra de sonido o a un altavoz portátil potente. El audio irá sin retraso para que el ambiente en tu quedada sea inmejorable.

¿A qué estás esperando? Puede que en unos años no recuerdes el resultado o la alineación, lo que siempre estará presente en tu memoria será el dónde y el con quién lo viste. Haz del domingo un recuerdo imborrable gracias al proyector de Amazon.