Olvídate de comprar bolsas para tus bebidas frías: la máquina de hielos portátil ahora con 150€ de descuento
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Lo peor que puede pasarte en verano es quedarte sin hielo en casa, y para que no te ocurra nunca más esta máquina es la compra perfecta este año.
Tener siempre hielo listo en casa se convierte en un auténtico alivio cuando llegan esas tardes de calor o cuando organizas una reunión con amigos. La máquina de hielo portátil de LOEFME ha llegado para cubrir esa necesidad, permitiendo que te olvides de comprar bolsas de hielo de última hora en el supermercado.
Lo interesante de este modelo es cómo equilibra su tamaño reducido con una potencia bastante destacable. No solo ocupa poco espacio en la encimera, sino que su diseño elegante permite que combine bien con el resto de tus aparatos de cocina. Es una solución pensada para quienes disfrutan preparando bebidas refrescantes y quieren que cada detalle de sus cócteles o refrescos esté cuidado al máximo nivel.
Ahora mismo, tienes la oportunidad de conseguir esta máquina en AliExpress por menos de 120 euros. Es un precio bastante competitivo si piensas en la frecuencia con la que solemos necesitar hielo en casa, especialmente durante los meses donde las temperaturas suben. Al comprarla, te aseguras de tener una fuente constante de cubitos sin depender de los moldes tradicionales que siempre acaban ocupando todo el congelador.
Si hablamos de capacidad, el aparato puede producir hasta 15 kg al día, lo cual es más que suficiente para atender a grupos de entre 5 y 10 personas. Cada ciclo genera 16 cubitos de hielo en un tiempo que oscila entre los 6 y los 13 minutos, dependiendo de la configuración. Esto garantiza que, incluso si la fiesta se alarga, no te quedarás corto en ningún momento importante de la velada.
Una máquina ideal para el verano
Un detalle que marca la diferencia es su sistema de control con 13 niveles de grosor. Puedes elegir entre cubitos huecos o sólidos, lo que resulta ideal dependiendo de si quieres enfriar una bebida rápidamente o prefieres que el hielo aguante más tiempo en el vaso sin derretirse. Tener ese margen de personalización aporta un toque de calidad que muchos usuarios valoran cuando quieren preparar algo un poco más especial.
El depósito de agua externo de 1.5 litros es otro de sus grandes aciertos, ya que te permite rellenar el equipo sin tener que manipular la estructura interna. Además, cuenta con una pantalla digital inteligente que te avisa tanto si el nivel de agua está bajo como si el depósito de hielo ya ha llegado al máximo. Es una forma muy clara de saber qué necesita la máquina en todo momento.
Pensando en la higiene, el interior está fabricado con acero inoxidable 304 y la carcasa exterior es de materiales aptos para uso alimentario. Incluye una función de autolimpieza que se activa con un botón, ayudando a que cada cubito salga puro y limpio cada vez que la pongas en marcha. Esto aporta una tranquilidad extra al usarla frecuentemente, ya que el mantenimiento resulta bastante sencillo y directo.
El paquete que llega a casa viene bastante completo, incluyendo la pala para servir el hielo, la cesta y los accesorios necesarios para empezar a trabajar desde el primer día. Al ver la ventana de visualización transparente, puedes comprobar cuánto hielo tienes preparado con solo echar un vistazo. Ese pequeño detalle visual es muy útil para planificar el ritmo de la reunión.
Este modelo de LOEFME es una alternativa bastante sólida para quienes buscan eficiencia y diseño en un solo producto. Se trata de un aparato que simplifica bastante la preparación de bebidas frías, ofreciendo resultados rápidos y ajustables a cada necesidad. Sin duda, es una adquisición que aporta ese punto de comodidad extra para disfrutar mejor de cualquier celebración en tu propio hogar.
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