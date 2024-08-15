Descubre la toalla más práctica del verano: con forma de poncho, con capucha y de secado rápido

La toalla, igual que el protector solar, las gafas de sol o el sombrero, es un imprescindible que no puede faltar en un día de playa o piscina este verano. Por eso, elegir la más cómoda y con fácil secado es importante para disfrutar de un día de agua.

Es época de calor y de tomarnos unas merecidas vacaciones en alguna de nuestras playas favoritas de España. Por eso, es hora de hacer la maleta y meter todo lo necesario, tanto para pasar los días en la playa como para ir a cenar y caminar por el paseo marítimo.

Y es que, hay cosas que no pueden faltar, como la crema solar para protegernos la piel del los rayos UVA hasta una toalla que se seque rápido para que no se nos pegue la arena en la playa. Además, si eres una amante de la moda, no puede faltar un capazo que podrás aprovechar también para llevar a la oficina.

Por eso, este verano, desde 20deCompras hemos encontrado la toalla más ligera, práctica y cómoda de todos los tiempos. Ya seas del primer grupo o del segundo, seguro que este modelo te encanta, ya que tiene forma de poncho para que te seques de manera más rápida y cómoda, posee también gorro para el pelo y su material fabricado en microfibra permite que su secado sea ultrarrápido. Además, su tamaño es universal para todos los miembros de la familia y ¡es unisex!

En siete colores distintos y con enganches para cerrarla. Amazon

Por qué elegir este modelo

Esta toalla tan práctica posee unos broches laterales que ayudan a que sea más fácil colocársela. Gracias a estos y a su forma, podrás cambiarte el bañador tranquilamente sin que nadie te vea y sin tener que hacer malabares con la toalla en mitad de la playa. Además, su material absorbe toda la humedad de forma rápida y también se seca de la misma manera, por lo que enseguida tendrás este poncho-toalla seco para volver a meterte al agua. Por último, pero no menos importante, no ocupará nada de espacio en tu mochila si lo que prefieres es no ir cargado a la playa o a la piscina.

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