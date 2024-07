Los bolsos de rafia, un básico de tus looks veraniegos para lucir más allá de los capazos de playa

Los accesorios son un elemento indispensable para el verano, desde bolsos hasta pendientes y collares. Todos los complementos son bienvenidos para hacer que nuestros outfits se vean más elaborados. Y es que, se pueden llevar para cualquier ocasión, tanto en eventos elegantes como en los que la situación requiera un look más casual.

Además, si nuestro evento especial del año es un festival, no podemos olvidarnos las riñoneras impermeables o los mini bolsos que nos permiten llevar solo lo necesario sin cargar un peso excesivo. Claro que, todas sabemos que, para acertar en esta estación, hay un modelo que no puede faltar en nuestro fondo de armario: el elaborado con rafia o mimbre.

Estamos acostumbradas a apostar por estas fibras en los capazos, esa evolución estilosa de las bolsas playeras de toda la vida. Pero, más allá de este accesorio veraniego, los bolsos fabricados con rafia o mimbre son perfectos para los looks estivales. Cómodos, muy combinables, admitidos tanto en propuestas más formales como informales, y con muchos diseños diferentes. Este complemento nos hace viajar a las tardes de paseo por la playa, a ese atardecer en el chiringuito y nos recuerda el olor a mar. ¿Qué más se le puede pedir a un accesorio para que se convierta en nuestro favorito y no queramos cambiarlo nunca? Para dar con el tuyo, en El Corte Inglés tienen un catálogo muy variado, en el que estamos seguras de que encontrarás uno que te enamore. ¡Larga vida a los bolsos de mimbre o rafia!

Redondo y bandolera

Bolsa de rafia El Corte Inglés

Es un clásico que no debe faltar en ningún armario, tanto por su diseño como por su versatilidad: ¡no hay look con el que no combine! Este modelo de 19,99 euros, de Parfois es perfecto para combinar con un vestido veraniego.

Correas negras para destacar la rafia

Bolso bicolor El Corte Inglés

Lejos de otras propuestas, este bolso bicolor es perfecto tanto para llevar a la playa o a la piscina como llevar al trabajo o a un plan con amigos. Es de la firma Stella Rittwagen y está disponible por 34,96 euros.

Tipo saco, pero con estilazo

Bolso rafia El Corte Inglés

Con cuerdas y más pequeño que un capazo está disponible este modelo de Bimba y Lola que tiene detalles en marrón y en morado. Es perfecto para crear un look elegante con un vestido largo en color blanco o negro y unas sandalias de tiras.

