Decathlon triunfa con esta bicicleta eléctrica de montaña que ahora tiene 100 euros de descuento

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La Rockrider E-ST 500 es una de las bicicletas eléctricas de montaña más equilibradas en calidad y precio. Ahora puedes conseguirla con un descuento de 100 euros y envío gratuito.

Si hay un terreno donde el motor eléctrico marca realmente la diferencia, ese es sin duda el de las bicicletas de montaña. Quizá por eso las e-MTB se han convertido en compañeras imprescindibles para los amantes del ciclismo todoterreno.

Una de las opciones más destacadas en esta categoría es la Rockrider E-ST 500, actualmente a un precio muy competitivo: 1.499,99 euros en Decathlon, gracias a un descuento de 100 euros. El envío es gratuito, lo que la convierte en una propuesta aún más interesante para quienes buscan calidad y rendimiento al mejor precio.

Esta bicicleta forma parte de las mejores valoradas en el segmento de MTB eléctricas con entrega gratuita, destacando por su robustez, autonomía y versatilidad para recorridos en terrenos con desniveles moderados.

Rockrider E-ST 500 Esta MTB eléctrica cuenta con un motor de 250W, batería de 420 Wh, ruedas de 27,5", suspensión delantera y casi 3 horas de autonomía.

Potencia y autonomía para explorar sin límites



Esta bicicleta eléctrica es ideal para rutas de montaña con asistencia en cualquier terreno. Rockrider

Equipada con un motor de 250W, esta e-MTB está diseñada específicamente para rutas de montaña, ofreciendo un pedaleo asistido fluido y progresivo que se adapta a los cambios de pendiente del terreno. El sistema proporciona asistencia hasta los 25 km/h, el límite legal en España, y su batería de 420 Wh garantiza hasta 2 horas y 45 minutos de autonomía.

En el manillar incorpora una pantalla ERGO 500, desde la cual puedes elegir entre tres modos de asistencia (ECO, Estándar y Boost), además de un modo Peatón para facilitar el empuje en zonas complicadas. En la misma pantalla se muestran datos útiles como velocidad, distancia recorrida y carga restante.

El diseño de esta Rockrider no solo apuesta por el rendimiento, sino también por la resistencia. Su cuadro de aluminio 6061 con tubos hidroformados le confiere una estructura sólida y ligera, con un peso que varía entre 22 y 23 kilos, según la talla elegida.

Un diseño todoterreno

En cuanto a transmisión, incluye un plato de 34 dientes y un sistema de 8 velocidades, perfecto para adaptarse a diferentes tipos de ruta. La horquilla Suntour XCM con suspensión de 30 mm asegura un buen comportamiento ante baches y superficies irregulares.

Las ruedas son de 27,5 pulgadas, con neumáticos anchos de 2,5 pulgadas, ideales para mantener la estabilidad y el agarre en caminos de tierra, grava o piedra. Además, cuenta con frenos de disco hidráulicos y un manillar ancho de potencia ajustable, pensado para ofrecer mayor control y comodidad en la conducción.

En definitiva, la Rockrider E-ST 500 es una excelente bicicleta eléctrica de montaña que combina prestaciones técnicas sólidas con un precio ajustado. Si buscas una e-MTB potente para tus rutas, esta es una de las mejores opciones disponibles, especialmente con el descuento de 100 euros y envío gratuito desde Decathlon.