Las e-bikes arrasan en España y se acercan al millón de bicicletas eléctricas vendidas

Los vehículos de pequeño tamaño o movilidad personal, como las bicicletas o patinetes eléctricos, se han convertido desde hace unos años en protagonistas de las ciudades. Más cómodos y versátiles, menos contaminantes y más prácticos a la hora de circular por el entramado urbano, estas opciones de transporte crecen día a día entre el público de cualquier edad.

Las bicicletas eléctricas son una gran muestra de ello y desde su gran salto en ventas en 2020 no han dejado de crecer. A día de hoy, circulan unas 900.000 e-bikes por las calles e incluso carreteras españolas. El año pasado, las ventas de nuevas bicicletas eléctricas crecieron en 8,1% según las estadísticas de AMBE. En intención de compra, las e-bikes acumularon en marketplaces como Amazon el 20% de búsquedas dentro de su categoría y lo mismo sucede en el mercado de las e-bikes de segunda mano, mucho más baratas en precio que las nuevas, según los datos de Tuvalum, que afirman que se está experimentando un crecimiento también en este sector.

Son varios los factores que influyen en la creciente popularidad de las bicicletas eléctricas, señalan desde esta misma web de compraventa de segunda mano. El primero es la propia evolución de este tipo de bicicletas: "hace unos años las bicicletas eléctricas eran bicis convencionales a las que se les había acoplado un motor y una batería. Estéticamente no eran muy atractivas y funcionalmente resultaban artificiales", narran los expertos de Tuvalum. Ahora, las marcas y fabricantes se han esforzado por crear modelos estéticamente mucho más atractivos y funcionales.

El segundo factor es las facilidades que las e-bikes aportan a las ciudades. Ganan relevancia como opción de movilidad urbana, en parte impulsadas por la situación generada por la pandemia, que exige nuevas formas para desplazarse en los recorridos diarios. "Aquí la bicicleta eléctrica se posiciona como la mejor alternativa", confirman desde Tuvalum.

En tercer y último lugar, este tipo de bicis propicia nuevas formas de practicar ciclismo. En el caso de las de montaña, permiten realizar otro tipo de rutas más largas, técnicas y con mayor dificultad. Así es que uno de los segmentos de edad entre los que más triunfan este tipo de bicicletas son los mayores de 55 años, sobre todo entre aquellos que llevan toda la vida practicando ciclismo pero que empiezan a notar el paso del tiempo.

Precio medio de venta de una bici eléctrica

El precio medio de venta de las e-bikes en el mercado español está en los 2.649 euros, aunque este varía también según su uso sea únicamente urbano o si son de tipo mountain bike.

Las bicicletas eléctricas de montaña de gama media-alta se venden por unos 3.500 euros y el precio medio de las de segunda mano se situó en los 3.194 euros el año pasado con una gran presencia de los modelos de más alta gama. Para las en las e-bikes urbanas, que nuevas cuestan entre los 2.500 y los 4.000 euros, el coste medio en webs de segunda mano se situó en los de 1.488 euros.

Atención a la normativa para evitar multas

A la hora de adquirir una bici eléctrica hay que tener en cuenta una característica muy importante, ya que de ella dependerá que podamos circular con normalidad o que nos expongamos a multas por no contar con el permiso adecuado. "La normativa europea establece que la asistencia al pedaleo en una bicicleta eléctrica no puede superar los 25 km/h de velocidad. Si supera este límite ya no se consideraría bicicleta, sino ciclomotor", señalan desde Tuvalum.

Muchos usuarios, como explican, deslimitan los motores de sus e-bikes para superar este umbral, lo que que la vida útil del motor y la batería se acorte. Además, las multas por esta modificación a las que podemos exponernos van de los 100 a los 1.000 euros.