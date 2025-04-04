120 kilómetros en bicicleta y sin sudar: esta 'ebike' de marca española te lleva a donde quieras y es barata

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Cecotec desembarca en el sector de las bicicletas eléctricas, y tiene un modelo de montaña con impresionante batería.

El ciclismo siempre ha estado de moda, pero parece que cada vez es más practicado y que cada vez más gente se anima a salir a la carretera o la montaña, y algo ha ayudado la popularización de las bicicletas eléctricas, muy comunes en entornos urbanos.

Dicho esto, las ebikes no solo son perfectas para ir a trabajar, también para remontar cuestas en plena montaña o subir a un puerto con algo menos de esfuerzo, "democratizando" así el ciclismo para todo tipo de personas. Y lo mejor es que el precio de modelos completísimos ha caído ya bastante.

Un buen ejemplo en formato bicicleta de montaña viene de una empresa española, Cecotec, que vende un modelo con hasta 120 km de autonomía de batería por 1.249 euros, y eso sin incluir ayudas o subvenciones varias.

Cecotec Mountain Avanti Esta 'ebike' de montaña tiene ocho velocidades y un potente motor con pedaleo asistido.

Es un precio considerablemente más bajo de lo que es habitual en el sector, y aunque sea una EMTB –por sus siglas en inglés– no solo te sirve para ir al campo o subir cuestas, también para la ciudad y los baches.

La distribuye Cecotec en su tienda oficial, con envío exprés desde España en unos pocos días y, como no podía ser de otra forma, con los tres años de garantía de rigor.

Un potente motor y asistencia al pedaleo muy 'top'

La Mountain Avanti presume ante todo del elemento fundamental en una bicicleta eléctrica de montaña, y es su potente motor eléctrico de 250W que proporciona una asistencia constante, especialmente valiosa en pendientes pronunciadas y terrenos técnicos.

La potencia entregada permite superar desniveles exigentes sin esfuerzo excesivo cuando configuras la asistencia al pedaleo al máximo, conservando la sensación natural que tanto valoran los ciclistas experimentados, pero reduciendo notablemente el sufrimiento.

El motor responde de manera inmediata, sin tirones ni sobresaltos, integrándose perfectamente con el ritmo del ciclista para ofrecer una experiencia de conducción natural, y evitar de paso los típicos sustos que producen las bicis que aumentan la potencia del pedaleo de forma repentina.

El panel de control digital permite seleccionar entre cinco niveles de asistencia diferentes, adaptando el consumo energético y la potencia entregada según las necesidades del momento.

Con capacidad para recorrer hasta 80 kilómetros con una sola carga –dependiendo del modo de asistencia seleccionado y las condiciones del terreno– la Mountain Avanti elimina la "ansiedad de autonomía" típica de muchos modelos eléctricos. Esta característica la convierte en compañera ideal para rutas largas de fin de semana o travesías de varios días por parajes naturales, donde la recarga puede no ser siempre accesible.

Esto suele pasar si te vas a una casa rural y aprovechas para hacer rutas largas en bici, o si estás de camping y, cómo no, te llevas tu bici a cuestas.

Diseñada para la montaña y apta para subvenciones

El sistema de transmisión de 8 velocidades permite adaptarse a cualquier pendiente, mientras que los frenos de disco hidráulicos proporcionan potencia de frenado consistente incluso en descensos prolongados, aunque con esta clase de frenos siempre hay que tener cuidado cuando el disco se moja.

Las ruedas de 29 pulgadas equipadas con neumáticos de tacos agresivos aseguran tracción óptima en terrenos sueltos, barro o piedras; lógicamente, deberás tratar de mantenerlas en buen estado.

Un aspecto particularmente relevante para potenciales compradores es que la Cecotec Mountain Avanti cumple con todos los requisitos técnicos y normativos para acogerse a las subvenciones para vehículos de movilidad personal eléctricos que ofrecen numerosos ayuntamientos en prácticamente toda España. Estas ayudas pueden suponer un ahorro considerable, haciendo este modelo premium más accesible a un mayor número de usuarios comprometidos con la movilidad sostenible.