Cuenta atrás para el Prime Day: todo lo que necesitas saber para ahorrar en tus compras

Del 8 al 11 de julio, el 'marketplace' celebra este evento de ofertas exclusivas para sus miembros Prime que deja algunos de los mejores descuentos del año.

No queda nada para que comience el Prime Day 2025, una de las campañas promocionales más esperadas. Esta, junto a las rebajas de verano de las marcas, dan la oportunidad de conseguir grandes descuentos en la cesta de la compra. En ella, Amazon ofrece ofertas exclusivas para los miembros Prime.

De hecho, el marketplace ha prometido rebajas en grandes marcas como Dodot, Garmin, Samsung y muchas más y en todas las categorías de su web. Aunque hay quien aprovechará para darse un capricho o conseguir un buen descuento en un dispositivo, cada año los productos básicos del hogar triunfan.

Claro que, para sacarle el máximo partido, hay que tener en cuenta toda la información posible y aquí recopilamos toda para que no te pierdas detalle.

Fechas y hora del Prime Day Amazon activará su Prime Day 2025 a las 0.00 del 8 de julio hasta las 23.59 del 11 de julio. Un total de 4 días en los que ofrecerá descuentos para los miembros Prime.

Que no cunda el pánico: la mayoría de ofertas estarán activas durante todo el evento o hasta que se agote el stock, pero te recomendamos ojear a diario la web del gigante del comercio online, ya que nos tiene acostumbrados a sorpresas de última hora y seguro tienen que ver con grandes descuentos.

Ofertas exclusivas para miembros Prime No todo el mundo puede acceder a las ofertas del evento: solo los que formen parte de su club premium que puedes probar gratis durante 30 días.

Una de las ventajas de pertenecer a este club (además del acceso a eventos exclusivos como el Prime Day) es el poder recibir tus compras al día siguiente y con envío gratuito en la mayoría de casos. Pero también da acceso a servicios de streaming. Ser Prime tiene un precio de 4,99 euros al mes, 49,90 euros al año o 2,49 euros si eres joven o estudiante.

Promoción en Music Unlimited Además de las ofertas de su catálogo, Amazon activa promociones en sus servicios, como Music Unlimited, el streaming musical que ahora puedes disfrutar gratis durante 4 meses en vez del mes de prueba habitual.

Además de ser un marketplace de lo más completo, Amazon también ofrece servicios de entretenimiento. Uno de ellos es Music Unlimited, el streaming musical con millones de canciones que se adelanta a la celebración del Prime Day y está de promoción: pruébalo ahora gratis durante 4 meses, en vez del mes de prueba habitual. A cambio