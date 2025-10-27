¿Cuándo es el Black Friday 2025 de PcComponentes? Fechas clave y ofertas que ya están disponibles

El 'ecommerce' es uno de los más visitados en campañas de ofertas como el Viernes Negro.

Como cada año por estas fechas, los comercios calientan motores para una de sus temporadas más fuertes y es que no queda nada para que comience el Black Friday. Este año, el Viernes Negro se celebra en España el último viernes de noviembre, el día 28. Sin embargo, ya son muchos años cubriendo este evento para saber que no, el Black Friday no es ese día.

Sí que lo es oficialmente, pero, en la práctica, todo el mes de noviembre es ya un black month. De hecho, muchos comercios adelantan sus promociones (algunas de las mejores del año) a esa fecha. A este tendencia vuelve a sumarse PcComponentes, una de las tiendas más buscadas en esta época.

Con un completo catálogo de dispositivos, gadgets para el hogar y muchos más, son muchos los usuarios que quieren saber cuándo es el Black Friday de PcComponentes. La respuesta: antes de lo que esperamos. De hecho, el ecommerce ya ha activado su cuenta atrás: el próximo3 de noviembre comienzan los descuentos en su web.

Según detallan en su web, será entonces cuando comiencen los mejores descuentos del año que podrán alcanzar hasta un 60% de rebaja lo que, para los productos que venden, puede suponer un gran ahorro.

Móviles, ordenadores, artículos para gaming, auriculares y hasta dispositivos para la cocina y el hogar se encuentran en el catálogo de la firma que muy pronto se teñirá de negro.

Ofertas que ya están disponibles

Sin embargo, en PcComponentes siempre tienen activas ofertas muy interesantes para ayudarte a ahorrar en tus compras. Como previa del Black Friday, ahora encontramos algunos productos a un precio irresistible por lo que, si te interesa, no tienes por qué esperar al inicio de la campaña. Y, para muestra, estos ejemplos.