El Garmin solar que arrasa en el Black Friday se adelanta: batería casi infinita y más barato que nunca

Los relojes Garmin Fenix son los más buscados por runners y triatletas.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Los relojes Garmin son, para cualquier deportista que se tome en serio sus entrenamientos, la referencia absoluta del mercado. Son los más demandados, los más fiables y, dentro de su catálogo, la gama Fenix es la joya de la corona.

No suelen ser baratos, especialmente los modelos que incorporan carga solar, y de hecho, es bastante común que estén agotados o con largos plazos de entrega. Por eso sorprende, y mucho, que ahora mismo PcComponentes se desmarque de la competencia y venda el Garmin Fenix 7 Pro Solar por solo 469 euros. No es una errata. Es un precio de Black Friday en pleno octubre, y si en esas fechas siempre arrasa, imagínate ahora.

Por darle contexto a este precio, basta señalar que Amazon también lo vende en un rango similar, pero con un asterisco: es un producto reacondicionado traído de Reino Unido; nada que ver.

Garmin Fenix 7 Pro Solar Este reloj con impresionante duración de batería tiene uno de los GPS más precisos del sector. 469€ en PcComponentes 458€ en Amazon (reacondicionado) * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Un entrenador personal en tu muñeca

El Garmin Fenix 7 Pro Solar es mucho más que un reloj que te da la hora y cuenta pasos y calorías, porque tiene todo lo necesario para medir avanzadas métricas de rendimiento, y mejor aún, las puede procesar para sacar conclusiones sobre tus entrenamientos y hasta darte consejos para mejorar.

Está fabricado con materiales de grado militar, con un bisel de acero y una carcasa de polímero reforzado con fibra, este reloj está hecho para resistir golpes, agua y las condiciones más extremas. Pero su dureza no está reñida con la tecnología. Es un dispositivo increíblemente avanzado.

La característica que le da el apellido "Solar" es su lente de carga Power Glass. Este cristal, que protege la pantalla, es capaz de convertir la luz del sol en energía para la batería. No es que el reloj se cargue por completo con el sol, pero esta tecnología extiende la autonomía de una forma espectacular.

En modo reloj inteligente, puedes pasar de 18 a 22 días de batería, y en modo GPS, puedes llegar a las 73 horas, siempre que le des unas horas de luz solar directa al día. Para alguien que hace 'trail running', senderismo o cualquier actividad al aire libre, esto significa una tranquilidad absoluta.

Su sensor de frecuencia cardíaca de última generación, su pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno en sangre, su barómetro, su altímetro... todo trabaja en conjunto para darte una imagen increíblemente precisa de tu rendimiento y tu estado de salud.

Y para los que se pierden hasta en un centro comercial, su GPS es de lo mejor que hay. Gracias a la tecnología multibanda, se conecta a varios sistemas de satélites a la vez, ofreciendo una precisión milimétrica incluso en cañones o bosques frondosos. Además, viene con mapas TopoActive de todo el mundo preinstalados.

Y aquí es donde entra en juego una de sus funciones más interesantes y menos conocidas: Garmin Coach. Esto no es un simple plan de entrenamiento en PDF. Garmin Coach es un entrenador personal virtual y gratuito que se adapta a ti.

Eliges un objetivo (correr 5K, 10K o una media maratón) y un entrenador virtual, y el reloj te genera un plan de entrenamiento dinámico. Si un día estás más cansado y tu rendimiento baja, el plan se ajusta.

Si progresas más rápido de lo esperado, los entrenamientos se vuelven más exigentes. Te guía en cada sesión, te dice los ritmos que tienes que llevar y te da consejos. Es una herramienta brutal para cualquiera que quiera empezar a correr o mejorar sus marcas sin tener que pagar a un entrenador.

Es un reloj para toda la vida, una herramienta profesional que te ayudará a entrenar mejor, a explorar con más seguridad y a entender tu cuerpo como nunca antes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Garmin Fenix 7 Pro

Aquí tienes una selección de las preguntas más comunes que los usuarios se hacen sobre el Garmin Fenix 7 Pro Solar, uno de los relojes deportivos más avanzados del mercado.

¿Qué diferencia hay entre el Garmin Fenix 7 Pro y el Fenix 7 estándar?

La versión Pro es una evolución del modelo estándar. Sus principales mejoras son un GPS con tecnología multibanda para una precisión mucho mayor en terrenos complicados, sensores de frecuencia cardíaca más exactos, una pantalla más brillante y nuevos perfiles deportivos y métricas de entrenamiento avanzadas. Además, todos los modelos Pro incluyen una linterna LED integrada, muy útil para actividades nocturnas.

¿Realmente funciona la carga solar? ¿Significa que no tendré que cargarlo nunca?

La carga solar, gracias a la lente Power Glass, funciona y extiende notablemente la autonomía del reloj, pero no lo convierte en un dispositivo de energía infinita. No reemplaza la carga tradicional, sino que la complementa. En condiciones óptimas de exposición al sol (unas 3 horas diarias), puedes ganar varios días de batería en modo reloj inteligente o muchas horas extra en modo GPS. Es ideal para alargar la duración en expediciones largas o en el día a día, pero seguirás necesitando el cargador de vez en cuando, dependiendo del uso que le des a funciones como el GPS o la música.

¿Puedo usarlo para nadar o bucear?

Sí, sin ningún problema. El Garmin Fenix 7 Pro Solar tiene una clasificación de resistencia al agua de 10 ATM, lo que significa que puede soportar presiones equivalentes a una profundidad de 100 metros. Es perfectamente apto para nadar en piscina o en aguas abiertas, hacer snorkel y otros deportes acuáticos de superficie. No está diseñado para submarinismo con botella a grandes profundidades.

¿Necesito tener el móvil cerca para que funcione el GPS o para escuchar música?

No. El reloj tiene su propio receptor GPS multibanda de alta precisión, por lo que puedes dejar el teléfono en casa y registrar tus rutas de carrera, ciclismo o senderismo con total exactitud. Para la música, puedes sincronizar tus listas de reproducción de plataformas como Spotify, Deezer o Amazon Music directamente en el reloj y escucharlas con unos auriculares Bluetooth, sin necesidad de llevar el móvil contigo.

¿Es compatible con iPhone y con móviles Android?

Sí, es totalmente compatible con ambos sistemas operativos. Solo necesitas descargar la aplicación Garmin Connect en tu smartphone (disponible en la App Store y en Google Play) para sincronizar todos tus datos de actividad y salud, recibir notificaciones inteligentes (WhatsApp, llamadas, correos, etc.) en el reloj, y gestionar la configuración del dispositivo.

Tengo la muñeca pequeña, ¿es un reloj muy grande y pesado?

La gama Fenix es tradicionalmente robusta, pero Garmin piensa en todos los usuarios. El Fenix 7 Pro está disponible en tres tamaños: el Fenix 7S Pro (42 mm), ideal para muñecas más pequeñas; el Fenix 7 Pro (47 mm), que es el tamaño estándar; y el Fenix 7X Pro (51 mm), para quienes prefieren un reloj más grande con mayor pantalla y autonomía. A pesar de sus materiales resistentes, están diseñados para ser cómodos durante todo el día.

¿Vale la pena pagar el extra por el cristal de zafiro (Sapphire)?

Depende del uso que le vayas a dar. El modelo estándar con Power Glass es muy resistente, pero el cristal de zafiro de las ediciones "Sapphire Solar" es prácticamente imposible de rayar. Si practicas deportes de riesgo como la escalada, el trail running en terrenos muy técnicos o simplemente eres propenso a darle golpes al reloj, la inversión extra en el cristal de zafiro te dará una tranquilidad absoluta y mantendrá tu reloj como nuevo durante mucho más tiempo.