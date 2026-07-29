Cuando y dónde comprar la camiseta de la Selección Española con las 2 estrellas

La Selección Española se proclamó Campeona del Mundo recientemente tras vencer a Argentina por la mínima el pasado 19 de Julio en el MetLife Stadium consiguiendo así su segunda estrella.

Hacerse con la camiseta de la Selección para el Mundial parecía una tarea compleja. La segunda equipación, la indumentaria blanca, estuvo agotada en varios centros antes de la cita mundialista y de la camiseta roja clásica quedaban tallas limitadas en la página de la RFEF.

Si conseguir la camiseta antes del Mundial fue complicado, hacerse con la camiseta con las 2 estrellas se antoja un proceso bastante laborioso. El precio de salida ronda os 100euros y no saldrán a la venta hasta el próximo 4 de agosto.

La Web de la RFEF está saturada

La camiseta roja clásica de la Selección pasó a estar agotada al día siguiente de la consecución del campeonato mundialista. Si bien es cierto que la web de la Federación permite fraccionar el pago, a falta de una semana para su lanzamiento solo queda una talla disponible para la camiseta de mujer y un par de tallas en la de hombre.

Las tallas y unidades están contadas

En la web oficial del patrocinador de la selección la camiseta tiene el mismo precio, pero el proceso parece más arduo. Para poder reservar la camiseta tienes que ser miembro, es decir descargarte la app y registrarte de forma gratuita.

Una vez registrado, podrás reservar tu camiseta hasta fin de existencias. Si no fuera posible, entras en lista de espera aguardando a una posible cancelación que te de tu ansiada camiseta.

Una de las últimas alternativas es comprar mediante El Corte Inglés, aquí también estarán disponibles las camisetas de la selección a partir del 4 de agosto. En este caso, las tallas; XS, S y M, ya están agotadas en la camiseta de mujer.

La alternativa por la que mucha opta, es adquirir las camisetas de niños, estará disponible por 75euros y están disponibles las tallas disponibles van los 8 a los 16 años. Los hombres tienen la misma problemática que las mujeres, aquellos que quieran hacerse con la equipación, sólo quedan disponibles las tallas XXS y S.

¿Existe alguna alternativa económica? La única alternativa que queda más económica que el precio base por el que saldrá la camiseta oficial, es la camiseta conmemorativa con la que la plantilla celebró por las calles de Madrid. Su precio de es de 35€ y estas ya están a la venta, eso sí, date prisa si no quieres quedarte sin la tuya.