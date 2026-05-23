Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta de la selección española para el Mundial 2026

El Mundial a la vuelta de la esquina y la camiseta de la selección está muy demandada

La Copa Mundial de la FIFA está marcada a fuego en el calendario, será la vigésima tercera edición del torneo y tiene la peculiaridad de que será la primera vez en contar con 48 selecciones y hasta tres países anfitriones. México es el primer país en organizar tres copas del mundo, Estados Unidos será el sexto en hacerlo al menos en dos ediciones y Canadá se estrena como sede.

Cuando un evento deportivo de esta magnitud se acerca, las marcas comienzan a frotarse las manos por la repercusión que tienen los distintos elementos a patrocinar. Lucir los colores de tu país mientras disfrutas del torneo es ya una costumbre y como es habitual todo el mundo busca la elástica con la que jugarán los suyos.

En un informe realizado por la empresa Euromericas Sport Marketing junto a Google y Amazon, presentaron un listado de las camisetas más vendidas que participarán en la cita mundialista. Se prevé que se comercializarán por lo menos 2.800 millones de dólares solo en camisetas.

Las favoritas en las apuestas para hacerse con el trofeo mundialista, son las que más camisetas han vendido hasta la fecha. Las vigentes campeonas de la Copa América y la Eurocopa, Argentina y España, son quienes han arrasado en las ventas de sus equipaciones. Francia, la otra favorita en las apuestas a alzarse con el trofeo se sitúa en el sexto puesto en cuanto a volumen de ventas.

La equipación de España 'out of stock'

La indumentaria con la que la selección disputará el Mundial, no ha pasado desapercibida entre los seguidores de La Roja. Por caprichos del destino la camiseta que está arrasando en ventas es la segunda equipación, la base es un blanco roto que evoca el color de una pagina.

Está inspirada en la tradición literaria del país, el diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos de los libros y manuscritos clásicos. La prenda combina innovación, simbolismo e identidad nacional. La marca Adidas regresa con su icónico trébol a un mundial 36 años después inspirándose en la estética de los 90.

Decathlon no tiene tallas disponibles para la camiseta blanca que tiene un precio de 99,99€. La empresa permite fraccionar el pago en 3 cuotas, facilitando a todos los usuarios apoyar a la selección con la camiseta puesta. La tienda oficial de Adidas tampoco tiene tallas disponibles y en la web oficial de la RFEF quedan unidades contadas en solo tres tallas.