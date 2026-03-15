Cristales impecables sin esfuerzo con este robot limpiacristales 'made in Spain' que está al 50%

Tengo que reconocer que no hay manera: por mucho que me esfuerce en limpiar los cristales o los espejos de mi casa, nunca consigo los mejores resultados. No hay truco casero que consiga que me queden bien. Siempre hay reflejos, marcas de papel o zonas que parecían limpias... pero no.

Y, para colmo, cuando decido iniciar el zafarrancho de combate para ponerme manos a la obra, decide llover. Y eso que no vivo en una zona que se caracterice por ser húmeda. Estos motivos creo que fueron los que forzaron el lanzamiento de robots limpiacristales, así que siempre ando detrás de uno. Y ahora tengo una buena oportunidad: el Conga Windroid W10 DoubleSpray, de Cecotec, está ahora al 50%: de costar 259 euros, nos lo llevamos por menos de 130ñ

Robot limpiacristales Conga Windroid W10 DoubleSpray. Cecotec

Dispositivos como este de la marca española consiguen los mejores resultados sin que tengamos que esforzarnos. En el caso de este modelo, además, es un tres en uno que pulveriza agua, lo limpia y lo seca sin dejar rastro.

El mejor aliado para los cristales

El Conga Windroid W10 DoubleSpray de Cecotec es un robot limpiacristales 3 en 1 que ofrece una limpieza profunda y sin esfuerzo. Su principal innovación es el sistema DoubleSpray, que pulveriza agua a través de dos boquillas laterales para humedecer y desincrustar la suciedad antes de que la doble mopa actúe, asegurando que los cristales queden impecables y sin marcas. Este proceso integra las funciones de pulverizar, limpiar y secar en un solo dispositivo automático.

Para adaptarse a diferentes necesidades y tipos de suciedad, el dispositivo cuenta con 4 modos de limpieza que el usuario puede seleccionar fácilmente. Estos permiten elegir entre limpieza en seco o en mojado, así como personalizar la ruta de navegación del robot. El control es total y cómodo, ya que se puede manejar tanto desde su aplicación móvil dedicada como mediante el mando a distancia incluido, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y adaptable a cada momento.

La autonomía y la seguridad son aspectos clave en su diseño. Gracias a su motor digital Brushless, el robot es eficiente, silencioso y tiene una larga vida útil. Puede limpiar hasta 5 metros cuadrados en solo 5 minutos gracias a su gran succión, y su depósito de agua de 50 ml permite limpiar grandes ventanales de forma continua. Con un radio de acción de 7,5 metros, cubre toda la superficie sin problemas, equipado con un sistema de seguridad doble que incluye una cuerda de sujeción y una batería de emergencia de 30 minutos para evitar caídas.

Además, es apto para una amplia variedad de superficies lisas, como cristales, azulejos, espejos y pizarras. Su diseño inteligente y su capacidad para trabajar en diversos materiales lo convierten en una herramienta de limpieza integral para el hogar o la oficina.