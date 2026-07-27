La brisa natural que no afecta a tu factura de la luz: la lámpara ventilador que encaja en cualquier decoración

El EnergySilence Aero 5200 White Design cambia el concepto de ventilador de techo tradicional al fusionarlo con una lámpara LED en un mismo cuerpo. Cecotec apuesta por una estética blanca y minimalista, con aspas invisibles que se integran en cualquier salón o dormitorio sin llamar la atención. La idea es la de refrescar y iluminar sin sumar cables ni aparatos a la estancia.

Detrás de su discreción hay un motor DC de alto rendimiento que reduce el consumo eléctrico frente a los motores convencionales de corriente alterna. Con 38 W de potencia, genera un caudal de aire notable sin disparar la factura de la luz, y lo hace trabajando de forma prácticamente silenciosa, ideal para dormitorios o zonas de descanso.

El EnergySilence Aero 5200 White Design tiene un precio de 169 euros, una cifra que incluye el cuerpo del ventilador, el mando a distancia y el kit de montaje completo. Cecotec ofrece además envío gratuito a toda España y una garantía de tres años, algo poco habitual en electrodomésticos de este segmento.

Sus 52 pulgadas de diámetro, equivalentes a 132 centímetros, permiten cubrir estancias de hasta 30 metros cuadrados. Las tres aspas aerodinámicas están diseñadas para mantener un flujo de aire constante y uniforme, evitando esas corrientes irregulares que a veces generan los ventiladores más económicos. Se agradece en salones amplios o habitaciones con techos altos.

La lámpara LED integrada suma otra capa de utilidad: se puede elegir entre tres tonalidades de luz para adaptar el ambiente según el momento del día. Por la mañana, una luz fría y directa; por la noche, un tono cálido que invita a relajarse. Todo se controla sin necesidad de levantarse del sofá.

El mando a distancia incluido permite manejar las seis velocidades de funcionamiento disponibles, ajustando la intensidad del aire a la temperatura real de cada momento. También incorpora un temporizador de hasta ocho horas, útil para dejarlo funcionando durante la noche sin preocuparse de apagarlo manualmente.

Cecotec ha incluido una función verano/invierno que invierte el sentido de giro de las aspas. En los meses cálidos, genera una brisa que refresca la estancia; en invierno, empuja hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo, complementando la calefacción y ayudando a repartir mejor la temperatura por toda la casa.

La compra incluye tres años de garantía en España y la posibilidad de devolver el pedido en un plazo de 14 días si el resultado no convence. Cecotec también ofrece financiación a plazos y un servicio opcional de instalación profesional para quienes prefieran no montarlo por su cuenta.

Entre el ahorro energético de su motor DC, la iluminación integrada y un diseño que no desentona en ningún ambiente, el EnergySilence Aero 5200 White Design se presenta como una alternativa práctica al aire acondicionado en las noches de verano, y como un aliado silencioso durante el resto del año.