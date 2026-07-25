Pienso, comida húmeda o premios a su hora exacta: el dispensador automático de Cecotec con 5 compartimentos

Es comedero programable que reparte hasta cinco tipos de comida distintos y avisa a la mascota con la voz de su dueño.

El Pumba 1600 Purrfect Meal automatizarla rutina alimentaria sin renunciar a variedad. Sus cinco compartimentos completamente independientes permiten cargar piensos distintos, premios o incluso comida húmeda en un mismo aparato, algo poco habitual en comederos de esta franja de precio.

Cada uno de esos compartimentos admite 0,4 litros, hasta sumar dos litros de capacidad total. La cifra no es especialmente alta si se compara con dispensadores de tolva única pensados para varios días de autonomía, pero la ventaja aquí no está en la cantidad, sino en poder combinar menús distintos en cada toma.

El Pumba 1600 Purrfect Meal se vende actualmente por 39 euros en la tienda oficial de Cecotec, quedando por debajo de la mayoría de comederos con pantalla y programación horaria. Es el precio publicado por el propio fabricante, sin contar posibles descuentos puntuales que pueda aplicar la marca.

La pantalla LED es el centro de mando del aparato. Desde ahí se programan los horarios de las tomas y se ajusta la cantidad exacta de ración, algo útil si el veterinario ha recomendado controlar el peso del animal o repartir su comida en varias tomas pequeñas a lo largo del día.

Uno de los detalles que marca la diferencia frente a comederos más básicos es la grabadora de voz. Se puede grabar un mensaje de hasta diez segundos que suena cuando llega la hora de comer, de modo que el animal asocia la comida con la voz de quien lo cuida y no con un pitido genérico.

Cecotec presenta el dispensador como una herramienta útil para dietas de control de peso, y tiene lógica: al fijar raciones exactas y repartirlas en varias tomas, se evita que la mascota devore toda la comida del día de golpe. Eso sí, no sustituye la supervisión de un veterinario ante cualquier duda seria sobre su alimentación.

La bandeja es extraíble, así que limpiar los restos de pienso o comida húmeda no obliga a desmontar todo el aparato. Es un detalle que se agradece con el uso diario, sobre todo si se combinan distintos tipos de alimento, porque facilita mucho la higiene frente a los diseños con tolva fija tradicionales.

La doble alimentación, es decir la posibilidad de funcionar con pilas además de enchufado a la corriente, evita que un corte de luz deje a la mascota sin su ración programada. No es un extra menor: garantiza el funcionamiento continuo del dispensador aunque falle el suministro eléctrico en casa.

El Pumba 1600 Purrfect Meal no promete ser el mejor amigo de la mascota, pero sí un aliado práctico para quien pasa muchas horas fuera de casa. Combinar pienso, premios y comida húmeda en un solo dispensador con pantalla, grabadora y precio ajustado es una propuesta difícil de igualar dentro de su categoría.