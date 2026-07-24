Usa IA para esquivarlo todo: el robot aspirador 4 en 1 de Cecotec que se encarga del suelo

El Conga Y80 llega con un sistema de navegación que Cecotec bautiza como IA Laser Eye, capaz de identificar objetos pequeños en el suelo y esquivarlos antes de chocar contra ellos. No hace falta recoger cables, juguetes o zapatillas antes de activarlo: el robot detecta los obstáculos en tiempo real y traza la ruta alrededor sin perder eficacia en la limpieza.

La ecuación cambia con la navegación láser, que construye un mapa interactivo de la casa habitación por habitación. Esa cartografía funciona igual de bien de día que de noche, porque no depende de la luz ambiental para orientarse. El resultado es un posicionamiento preciso en cada pasada, sin las zonas repetidas ni los huecos que dejaban los robots más antiguos.

Todo esto se vende por 189 euros, un precio que sitúa al Conga Y80 entre los robots aspiradores más asequibles con base de autovaciado del catálogo de Cecotec. La potencia de succión llega a los 13.000 Pa, suficiente para levantar suciedad incrustada en alfombras de pelo alto sin que el robot pierda tracción ni se quede atascado.

El cepillo principal es de silicona, un diseño pensado para evitar que el pelo de mascotas o el cabello largo se enrede en el eje. En casas con perros o gatos esto marca la diferencia entre limpiar el cepillo cada dos días o olvidarse del mantenimiento durante semanas.

La batería de 3.200 mAh permite cubrir hasta 220 metros cuadrados en una sola carga, según las pruebas de laboratorio de la marca, aunque el rendimiento real depende de la distribución de cada vivienda. Si se agota antes de terminar, el sistema Total Surface 3.0 hace que el robot vuelva solo a la base, recargue y retome la limpieza justo donde la había dejado.

Aspira, barre, friega y pasa la mopa en una sola pasada, así que no hace falta programar rutinas separadas para cada tarea. El caudal de agua se ajusta en tres niveles, lo que permite adaptar el fregado a un suelo de gres, a un parqué o a una tarima más delicada sin arriesgarse a dejarlo encharcado.

La base incluye un depósito de 2,5 litros con vaciado automático del polvo, así que el contacto con la suciedad y los alérgenos queda reducido al mínimo. Esa autonomía se traduce en semanas sin tocar el aparato, aunque el margen exacto varía según el número de mascotas en casa y la frecuencia de uso.

La conexión se gestiona desde la app 3.0 de Cecotec, con Bluetooth y wifi de 2,4 y 5 GHz para vincular el robot sin complicaciones. Desde el móvil se eligen las zonas que hay que limpiar, se restringen áreas como la zona de los platos de las mascotas y se programa el orden de las habitaciones.

Con estas prestaciones, el Conga Y80 se posiciona como una opción sólida para quien quiere delegar la limpieza del suelo sin gastar en gama alta. La combinación de navegación láser, succión potente y autovaciado lo convierte en uno de los robots aspiradores con mejor relación calidad-precio dentro del catálogo de Cecotec.