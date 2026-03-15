Hay vida más allá de Dyson y esta aspiradora sin cable de menos de 150 euros lo confirma: tiene luz LED y brazo flexible

La Ultenic U20 demuestra que es posible tener una aspiradora potente, práctica y moderna por menos de lo que imaginas.

Dyson ha dominado el mercado de las aspiradoras sin cable, pero eso no significa que no existan alternativas capaces de plantar cara. Marcas como Ultenic están apostando por modelos cada vez más completos, con buenas prestaciones y un precio bastante más accesible. La Ultenic U20 es un buen ejemplo de ello: un aspirador inalámbrico pensado para quienes quieren limpiar la casa con rapidez y comodidad.

Su diseño vertical resulta muy práctico para el día a día. Es ligera, fácil de manejar y permite limpiar tanto suelos como rincones complicados sin esfuerzo. Además, incorpora luz LED en el cepillo principal, un detalle muy útil para detectar polvo o pelos en zonas donde la iluminación es escasa, como debajo de muebles o en esquinas.

Lo más llamativo es que esta aspiradora sin cable Ultenic U20 puede encontrarse ahora mismo por 149€, un precio muy competitivo si se tiene en cuenta todo lo que ofrece. Frente a otros modelos mucho más caros, esta opción busca ofrecer una experiencia de limpieza completa sin que el presupuesto se dispare.

Uno de los aspectos más destacados es su potente motor sin escobillas de 600 W, capaz de generar una succión de hasta 55 KPa. Esta potencia permite aspirar sin problemas polvo, migas, pelos de mascotas o partículas incrustadas en alfombras. Además, incorpora tecnología de reducción de ruido que disminuye notablemente el sonido durante el uso, algo que se agradece especialmente si se limpia a primera hora de la mañana o por la noche.

El cepillo principal también tiene mucho que decir en el rendimiento general. Su sistema anti-enredo combina diferentes materiales para capturar mejor la suciedad: lengüetas de silicona para levantar el polvo, cerdas suaves para atrapar partículas finas y fibras resistentes para eliminar el pelo sin que se quede atrapado. Para quienes conviven con mascotas, esto puede marcar una gran diferencia.

Otro detalle interesante es su brazo flexible con sistema de plegado. Gracias a este diseño, el tubo puede doblarse para llegar fácilmente bajo sofás, camas o muebles bajos sin necesidad de agacharse. Este tipo de solución suele encontrarse en aspiradoras de gama más alta, pero aquí se incorpora como parte del equipamiento estándar.

La autonomía tampoco va nada mal. Su batería permite alcanzar hasta 60 minutos de uso continuo, suficiente para limpiar viviendas de tamaño medio o grande sin tener que detenerse a recargar. En la práctica, esto se traduce en poder aspirar varias habitaciones o incluso toda la casa con una sola carga.

También destaca su pantalla LED integrada, que muestra información en tiempo real como el nivel de succión o los minutos de batería restantes. Además, incluye un sistema de autodiagnóstico capaz de detectar bloqueos, sobrecalentamientos u otros problemas, indicando al usuario dónde está el fallo para solucionarlo rápidamente.

A todo esto se suma un detalle muy práctico: puede mantenerse en pie por sí sola, lo que facilita mucho el uso diario. Por potencia, autonomía y soluciones como el brazo flexible o la luz LED, la Ultenic U20 se perfila como una alternativa muy seria frente a modelos mucho más caros. Y con un precio de 149€, resulta difícil no tenerla en el radar si estás pensando en renovar tu aspiradora sin cable.