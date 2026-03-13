Si odias planchar, necesitas esta estación de planchado vertical que también desinfecta textiles sin esfuerzo

Planchar no suele estar entre las tareas favoritas de casa, pero la tecnología también ha llegado a este terreno para hacerlo mucho más rápido, cómodo y eficiente.

Planchar camisas, vestidos o pantalones suele ser una de esas tareas domésticas que se acumulan hasta el último momento. Sin embargo, la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años y hoy existen soluciones pensadas para simplificar al máximo este proceso. Una de ellas es la Rowenta Ixeo Power, un sistema de planchado vertical que combina potencia de vapor, ergonomía y versatilidad para cuidar las prendas sin complicaciones.

El concepto de este dispositivo es bastante diferente al de una plancha tradicional. Aquí encontramos un sistema todo en uno que integra base de vapor y tabla de planchado, lo que permite utilizarlo tanto en posición vertical como horizontal. Esto facilita trabajar con distintos tipos de prendas y tejidos sin tener que montar o desmontar la tabla clásica que suele ocupar espacio en casa.

Actualmente, la Rowenta Ixeo Power se puede encontrar por 299€, un precio que la sitúa como una solución interesante para quienes buscan un sistema más completo que una plancha convencional. No se trata solo de eliminar arrugas, sino de contar con un equipo pensado para acelerar el proceso y ofrecer resultados más profesionales en casa.

Uno de los elementos clave del dispositivo es su tabla Smart Board, diseñada para adaptarse a tres posiciones diferentes. Puede colocarse en vertical para vaporizado rápido, en horizontal para un planchado tradicional o en una posición inclinada de 30 grados que resulta muy cómoda para trabajar con prendas colgadas. Esta versatilidad permite adaptarse a distintas situaciones y tipos de tejido.

El sistema de vapor es otro de sus puntos destacados. La Ixeo Power trabaja con una presión de hasta 5,8 bares, lo que le permite generar un flujo continuo de vapor de hasta 90 g/min. Además, cuando se necesita mayor intensidad para eliminar arrugas más marcadas, puede lanzar un golpe de vapor de hasta 200 g/min, suficiente para trabajar incluso con tejidos más gruesos.

Otro detalle interesante es su rapidez de uso. El equipo está listo para funcionar en unos 70 segundos, lo que evita tener que esperar largos tiempos de calentamiento. Para quienes planchan con prisa antes de salir de casa o necesitan arreglar una prenda en pocos minutos, esta rapidez marca una diferencia clara respecto a otros sistemas más tradicionales.

El cabezal de vapor también está pensado para mejorar la comodidad. Su diseño ultraligero pesa aproximadamente la mitad que una plancha convencional de la marca, lo que reduce la fatiga durante el uso. Además, incorpora una punta de precisión que permite trabajar mejor en zonas complicadas como cuellos, puños o costuras.

También para desinfectar

Una de las funciones que más valoran muchos usuarios es su capacidad para desinfectar textiles. El vapor caliente no solo elimina arrugas, también ayuda a reducir olores y refrescar tejidos. Esto permite utilizar el dispositivo en cortinas, sofás, colchas o prendas que no se lavan con frecuencia, ampliando mucho su utilidad dentro del hogar.

Además, la base de vapor es extraíble, lo que permite llevarla fácilmente a diferentes zonas de la casa para trabajar con textiles grandes o muebles tapizados. Esta característica convierte al dispositivo en una herramienta práctica no solo para ropa, sino también para el mantenimiento general del hogar.

Para quienes buscan una forma más cómoda de cuidar su ropa sin dedicar demasiado tiempo a la plancha, sistemas como la Rowenta Ixeo Power ofrecen una alternativa interesante. Su mezcla de potencia, versatilidad y facilidad de uso demuestra que incluso las tareas domésticas más tediosas pueden simplificarse con el equipo adecuado.