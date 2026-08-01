Pasa de ver recetas a escuchar tu música con Echo Show 8: altavoces de alta calidad, llamadas y pantalla HD

Cocinar con recetas en pantalla, escuchar música con la voz y hacer videollamadas nítidas cabe ahora en un único altavoz que además vigila la casa.

Amazon ha rediseñado uno de sus altavoces inteligentes más vendidos y el resultado es el Echo Show 8, un dispositivo que ya no se limita a mostrar recetas o el parte meteorológico. Estrena una pantalla HD de 8,7 pulgadas con colores más vivos y un 15% más de superficie que el modelo de 2023. Dentro monta el chip AZ3 Pro, que mueve con soltura Alexa y los contenidos, además de la tecnología Omnisense, que adapta rutinas según temperatura o presencia cerca.

El salto sonoro es lo que más se nota en el uso diario. Este modelo reproduce música y series de Prime Video o Netflix con audio espacial envolvente y voces más nítidas, y llega hasta el doble de graves que la generación anterior. Escuchar un disco mientras cocinas o ver una serie de noche gana un cuerpo de sonido que antes solo lograba un altavoz aparte.

Todo esto llega por 199 euros, un precio que sitúa al Echo Show 8 entre las pantallas inteligentes más completas de su gama sin dispararse hasta la franja premium. Además de música y vídeo, resuelve el día a día con las listas de la compra automatizadas, el calendario familiar a la vista y recetas que se leen o se escuchan con las manos ocupadas en la cocina.

Amazon Echo Show 8 (2025) Amazon No es solo música y video, todo un asistente doméstico que va más allá con la nueva Alexa+.

El control del hogar digital es otro de los frentes donde este altavoz se ha puesto al día. Vincula sin controlador adicional miles de dispositivos compatibles con Alexa, desde luces hasta termostatos, y permite echar un vistazo a las cámaras de seguridad desde la pantalla. Con Omnisense, las rutinas se activan solas según la temperatura o si detecta presencia en la habitación.

Las videollamadas también dan un salto notable. El encuadre automático mantiene a quien habla centrado en la imagen, el zoom llega a 3,3 aumentos y la reducción de ruido limpia el audio con la tele de fondo. La función de vídeo en directo permite además echar un vistazo remoto a casa para comprobar que todo sigue en orden, familia, mascotas o cualquier imprevisto.

Cuando nadie lo está usando, la pantalla se transforma en un marco de fotos digital que va rotando los recuerdos guardados en la nube. Es un detalle menor sobre el papel, pero cambia la sensación de tener un aparato siempre encendido y útil en la cocina o el salón en lugar de una pantalla en negro.

La privacidad se cuida con un botón físico que apaga a la vez micrófono y cámara, además de controles adicionales desde la aplicación. Amazon asegura que no vende información personal a terceros, algo que conviene tomar como declaración del fabricante más que como un hecho verificado de forma independiente. Aun así, la posibilidad de desconectar cámara y micrófono de un gesto da tranquilidad real.

Comparado con la generación de 2023, la mejora en pantalla, sonido y procesador se nota nada más encenderlo, y el salto de precio no es proporcional a lo que suma. Para quien ya tiene un ecosistema Alexa en casa, o quiere ordenar cocina, calendario y entretenimiento en una sola pantalla, este es un buen momento para dar el salto, sobre todo con la oferta actual disponible ahora mismo.

El Echo Show 8 no sustituyeel móvil ni el televisor, pero sí ocupa ese hueco de la cocina o la mesilla donde antes solo había un altavoz sin pantalla. Entre el sonido mejorado, el control del hogar y la comodidad de ver recetas o videollamadas sin tocar nada, se convierte en una compra sensata para el día a día de cualquier casa con dispositivos Alexa.