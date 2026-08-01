De aficionado a maestro parrillero: el kit de accesorios indispensables para dominar tus barbacoas

El DragonPack 4600 M reúne en un solo pack los accesorios que suelen comprarse por separado para sacarle partido a una barbacoa. Cecotec apuesta por dar más control sobre la brasa desde el primer encendido, cocinar con precisión y menos improvisación, algo que se agradece en cuanto hay invitados esperando el punto exacto de la carne.

Dentro del pack aparecen cuatro piezas que cubren todo el proceso, desde el encendido hasta la limpieza final. Una pinza de seguridad, un expansor de parrilla, un recolector de cenizas y una funda protectora forman un conjunto que resuelve problemas reales del día a día, como el desorden tras la brasa o la falta de espacio para cocinar varios alimentos a la vez.

El DragonPack 4600 M se vende por 99,90 euros en la web oficial de Cecotec, con envío gratuito a toda España y tres años de garantía incluidos. Es un precio ajustado frente a comprar cada accesorio suelto, y la marca ofrece financiación a plazos para quien prefiera repartir el gasto, un detalle que facilita la decisión de compra en pleno verano.

La pinza de seguridad es la pieza que más uso recibe y la que evita más de un susto. Permite mover rejillas calientes o reajustar el carbón sin acercar las manos al fuego, con un agarre firme incluso con guantes de cocina, lo que reduce el riesgo de quemaduras durante la cocción.

El expansor de parrilla amplía la superficie de cocción gracias a una rejilla complementaria que se coloca sobre la principal. Permite preparar carne, verduras o marisco a la vez sin retirar alimentos para hacer sitio, algo habitual cuando se cocina para varios comensales, lo que mejora la experiencia en grupo y acelera el servicio.

Limpiar la barbacoa suele ser la parte menos atractiva del proceso, y ahí entra el recolector de cenizas. Recoge los restos que deja el carbón consumido, evitando que se acumulen en el interior del equipo. Tenerlo a mano ahorra tiempo de limpieza y reduce el desgaste que la ceniza provoca sobre las piezas metálicas. Tampoco le pierdas el ojo a este revolucionario cepillo para acabar antes.

La funda protectora completa el pack y es, a la larga, el accesorio más rentable. Resiste la lluvia, el sol directo y la humedad ambiental, factores que deterioran los materiales de una barbacoa dejada a la intemperie. Cubrir el equipo tras cada uso es una costumbre sencilla que alarga la vida útil del aparato.

Invertir en accesorios de calidad tiene sentido cuando se posee una barbacoa kamado, un equipo que conviene proteger y aprovechar al máximo. Contar con las herramientas adecuadas desde el primer día evita compras sueltas más adelante y asegura que cada quedada de verano se desarrolle sin contratiempos, con todo bajo control desde el primer chispazo.

El DragonPack 4600 M no transforma a nadie en un maestro de la brasa de la noche a la mañana, pero sí pone sobre la mesa las herramientas que marcan la diferencia entre cocinar con nervios y cocinar con soltura. Para quien ya tiene una barbacoa y sigue improvisando con pinzas de cocina, este pack es una actualización sencilla y razonable que conviene reservar antes de que se agote el stock disponible.